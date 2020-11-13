Кравчук назвав глобальним завданням мир на Донбасі.

Так званий "план спільних кроків", запропонований українською стороною в ТКГ для врегулювання ситуації на Донбасі, може стати передумовою для зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Таку думку висловив голова української делегації на мінських перемовинах Леонід Кравчук в інтерв'ю ТСН.

"Я сказав, що це є, серед іншого, передумовою. А сам план має більш широке завдання - забезпечення досягнення миру на Донбасі. Це глобальне завдання для нас. Але в цьому переліку завдань, які будуть вирішуватися дорогою до цієї великої мети, звичайно, є завдання провести зустріч в Берліні на найвищому рівні. Десь днями має відбутися через відеоконференцію зустріч політичних радників. На цій зустрічі, думаю, вже остаточно вирішиться, буде зустріч на найвищому рівні цього року, чи ні", - сказав він.

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За словами Кравчука, Україна, запропонувавши такий план, відкриває дорогу до проведення "нормандської" зустрічі.

"Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор - Росія. Чи захоче вона в даному разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти", - додав він.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

За словами Леоніда Кравчука, проведення виборів на окупованій частині Донбасу - не головна мета, принципове питання нового плану дій щодо Донбасу - контроль України над кордоном з Росією.

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Автор: Юрій Годован