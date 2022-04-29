Михайло Подоляк зазначив, що документ, над яким працюють українська та російська сторони, повинен містити логіку виходу з війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву турецької сторони про швидку зустріч президента України Володимира Зеленського та представника РФ Володимира Путіна. Він вважає, що такі переговори сьогодні не на часі.

Про це політик розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода"

"Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра або післязавтра, як про це говорить Туреччина... На жаль, нам потрібно трохи почекати. Переговори двох президентів саме сьогодні все ж не на часі. Трохи пізніше, ймовірно, вони будуть. Але ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах були дуже й дуже потужними. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори й поводитися так, як він повинен себе вести – як лідер дійсно глобального плану. І у нього повинна бути дуже потужна юридична позиція. Ми повинні її підготувати", - зазначив Подоляк.

При цьому він вказав, що документ, над яким працюють українська та російська сторони, повинен містити логіку виходу з війни.

"Припинення вогню на всій території України, відведення російських військ з території України, обмін полоненими... тобто там повинні бути всі пункти, як країни виходять з війни. Зрозуміло, що у нас вже не буде якогось "договору про дружбу та мир". Але нам потрібно зафіксувати позиції, які будуть для Росії червоними лініями, що на територію України жодного разу ця країна більше зайти не змогла", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 квітня президент України Володимир Зеленський в черговий раз заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але не виключив, що зустріч може не відбутися.

При цьому глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що російська сторона підтвердила, що драфти документів достатньо напрацьовані, щоб проводити безпосередню консультацію між Зеленським і Путіним.

Пізніше глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що переговори Президентів України та Росії можуть відбутися після зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу.

24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. Вже 27 квітня турецький міністр оборони Туреччини Хулусі Акар понадіявся, що зустріч президента Зеленського і Путіна відбудеться в "найближчі дні".

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