У разі знищення росіянами "Азовсталі" чи проведення "референдуму" на окупованих територіях політичну складову перемовин буде автоматично зупинено, однак гуманітарна триватиме.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, питання зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна - це не питання найближчих днів.

Про це Подоляк заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо проаналізувати виступи пана Путіна..., то ми чуємо все ті ж ілюзії про Україну, ті міфи про якихось там нацистів..., про якусь війну на території України проти НАТО чи США за якісь там цінності... Але, на превеликий жаль, РФ ще не позбулася цих ілюзій, які дають їм можливість продовжувати військові дії в Україні", - зазначив радник керівника ОП.

Він вважає, що РФ досі має для цього ресурс та резерв.

"А коли саме будуть перемовини, то я думаю, що це не питання сьогодні-завтра-післязавтра, це питання більш відстроченого часу. Це питання, коли буде Росія, перш за все, готова морально сприйняти об'єктивний світ таким, яким він є. Наш президент все ж таки у реальному світі живе, на відміну від російської політичної еліти, яка живе в ілюзіях", - сказав радник голови ОП.

Відтак, українська сторона має підготувати і юридичну, і емоційну складову переговорів президентів.

"І маємо очікувати, що Росія все ж таки повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього перемовини двох лідерів відбудуться і ми отримаємо певний результат. Це буде залежати від позиції українського президента, коли він буде точно розуміти, що РФ вже готова сприйняти адекватну оцінку, яку він викладе і з точки зору документів, і з точки зору аргументів, і коли буде РФ більш адекватно сприймати світ, що її оточує", - зауважив Подоляк.

Він нагадав, що в разі знищення росіянами "Азовсталі" в Маріуполі чи проведення "референдуму" на окупованих територіях, наприклад, у Херсоні, політична складова перемовин буде автоматично зупинена, однак гуманітарна - триватиме.

"Тому президент дуже чітко відслідковує саме ці позиції: чи потрібно Україні політично ще про щось домовлятися з РФ чи ні. Тому що репутація РФ настільки впала, що ніхто у світі не вважає сьогодні, що російське слово та слово Путіна має якусь вагу..., і розмовляти з РФ вже ніхто не хоче, але у нас іде війна", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, та пояснив, чому вона настільки важлива.

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