Федір Веніславський зазначив, що ініціювати звільнення міністра оборони може тільки президент.

Кадрові перестановки в Міністерстві оборони обговорювалися ще до скандалу із закупівлями продуктів. Подання на звільнення міністра може подати тільки президент України.

"Як тільки виникло це непорозуміння щодо закупівлі продуктів харчування, було обговорення, що міністр повинен взяти на себе політичну відповідальність. Оскільки він фактично одноосібно підбирав команду і призначав тих людей, які в тому числі винні в цих медійних скандалах", - розповів народний депутат від" Слуги народу", представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

За його словами, у членів парламентського комітету з національної безпеки, оборони і розвідки були питання до роботи Резніков через товари оборонного призначення, в тому числі зброї, техніки та іншого.

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"Тому не можна сказати, що для нас це була несподіванка. Але на рівні фракції це питання в неділю обговорювалося вперше. Він обговорювався не як факт, що вже відбувся, а як потенційна можливість, яка може мати місце в майбутньому - зміна Міністра оборони, щоб продемонструвати європейський підхід в політиці, що міністр відповідальний", - пояснив політик.

При цьому він вказав, що обговорення відставки Резнікова було експромтом, це питання не погоджували з президентом і на сьогоднішній день від глави держав подібних ініціатив не було. За його словами, обговорення відставки Резнікова з поста глави Міноборони тривають.

"Я думаю, що у нас буде можливість спостерігати зміни в складі уряду протягом досить короткострокової перспективи. Чи буде серед них Міністр оборони - побачимо, тому що рішення по Міністру оборони, як і по міністру закордонних справ, може приймати тільки президент. Наша політична сила, яка має більшість в парламенті і право коаліції депутатських фракцій - зрозуміло, пропрезидентська", - підсумував Веніславський.

Чутки про звільнення Резнікова - що відомо

24 січня після скандалу із закупівлею харчування для військових заступник Міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Крім того, поповзли чутки про звільнення міністра оборони Олексія Резнікова.

5 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Резнікова з посади міністра оборони "переведуть" на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. У свою чергу глава Міноборони заявив, що не отримував пропозицію очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

При цьому в офісі президента зазначили, що Резніков ефективно працює з іноземними партнерами по постачаннях озброєння.

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