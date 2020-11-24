Хороший торт цілком можна приготувати вдома доволі швидко.

Смачний торт за простим рецептом стане в пригоді раптом ось-ось мають з’явитися гості або ж хочеться побалувати себе та рідних чимось солоденьким. А якщо красиво його прикрасити свіжими або консервованими фруктами чи шоколадом, то звичайне чаювання перетвориться на справжнє свято.

Торт "Хвилинка"

Борошно - 1,5 ст.

Яйце - 2 шт.

Сметана - 1 ст.

Цукор - 1 ст.

Сода - 0,5 ч. л.

Для крему

Сметана

Цукор

Змішати стакан цукру та зі стаканом сметани. Додати яйця й збити масу до утворення піни.

Читайте такожРум’яні сирні пончики: як приготувати апетитні смаколикиБорошно просіяти і змішати з содою. Всипати борошно в сметанну масу, замісити однорідне за консистенцією тісто.

Акуратно перекласти тісто в форму для випічки і відправити її в розігріту до 200-250°С духовку. Уже через 10-15 хвилин можна перевірити, чи готовий корж, проткнувши його сірником. Якщо той виявиться сухим, виймати форму з духовки й дати коржу трохи охолонути.

Розрізати корж на кілька шарів і кожен змастити збитою з цукром сметаною. Готовий тортик посипати тертим шоколадом або горіхами.

Торт "День і ніч"

Для тіста

Борошно - 0,5 ст.

Маргарин - 100 г

Яйця - 1 шт.

Манна крупа - 0,5 ст.

Кефір - 0,5 ст.

Цукор - 0,5 ст.

Какао - 2 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Для крему

Сметана

Цукор

Влити в манну крупу кефір, розмішати і відставити на 20 хвилин, щоб манка набухла. Розтопити в мікрохвильовій печі, у високій формі для випічки, маргарин. Всипати цукор, розмішати до однорідності. Вбити яйце та додати манку з кефіром, перемішати.

Всипати просіяне борошно і розпушувач. Розмішати.

Розділити тісто на дві рівні частини. Одну частину тіста змішати з какао. Вилити світле тісто в форму, де розтоплювався маргарин. Відправити у мікрохвильову піч на 6 хвилин і готувати за потужності 600 Вт. Форму з тістом при випіканні не накривати.

Готовий корж перевернути на блюдо і розрізати на дві частини.

Випекти темний корж і також розрізати його на дві частини.

Приготувати крем, змішавши сметану з цукром. Викласти на блюдо коржі, чергуючи білі з темними і змастити кожен кремом. Готовий торт прикрасити тертим шоколадом або присипати какао-порошком.

Швидкий бісквітний торт

Борошно - 160 г

Яйця - 4 шт.

Цукор - 200 г (+ 0,2 склянки для просочення і 4 ст. д. для глазурі)

Сода - 1 ч. л.

Сметана - 200 г

Какао - 2 ст. л.

Молоко - 3 ст. л.

Масло вершкове - 50 г

Банан - 1 шт.

Вбити в миску яйця. Засипати склянку цукру і збивати масу міксером до густої піни. Додати соду, погашену оцтом. Поступово засипати борошно й вимісити тісто.

Читайте такожВершково-фруктовий торт "Кучерявий пінчер": як приготувати неймовірний смаколикФорму для запікання змастити маслом. Вливаємо тісто і відправити у теплу духовку, щоб тісто трохи піднялося. Потім випікати 15-20 хвилин при температурі 180°С.

Приготування просочення для бісквіта. Збити сметану з цукром.

Готовий бісквіт злегка остудити, потім розрізати ножем навпіл. Рясно змастити обидві частини бісквіта просоченням. Залишити на 15 хвилин.

Приготування глазурі. Змішати какао з цукром, молоком та маслом. Проварити масу на повільному вогні 10 хвилин, постійно помішуючи.

З'єднати половинки бісквіта й полити верхівку глазур'ю. Покласти торт у холодильник для застигання на 30 хвилин. Готовий десерт прикрасити скибочками банана.

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Автор: УНІАН