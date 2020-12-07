Кекс "Столичний" – розсипчаста, ніжна та неймовірно родзинкова випічка. Такий смаколик дуже легко й просто спекти вдома. Він буде чудовим частуванням до чаю, а також його можна сміливо подавати до святкового столу.
Кекс "Столичний" – рецепт
- Борошно пшеничне - 450 г (у тісто - 400 г, у родзинки - 50 г)
- Масло вершкове - 340 г
- Яйця курячі - 6 шт. (4 яйця і 2 жовтки)
- Цукор - 340 г
- Коньяк - 3 ст. л.
- Родзинки (без кісточок) - 340 г
- Сіль - дрібка
- Розпушувач тіста - 0,5 ч. л.
Заздалегідь до початку приготування слід дістати з холодильника масло та яйця – вони повинні бути кімнатної температури.
Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравМасло збивати впродовж 5-6 хвилин, всипати цукор і збивати ще 10-12 хвилин. Яйця розбити в окрему ємність, туди ж додати 2 жовтки та 3 столові ложки коньяку, злегка збити.
У цукрово-масляну суміш по ложечці вливати яйця: кожну наступну порцію додавати після того, як попередня вимішалася. Збивати цю масу 10-12 хвилин, поки не вмішаються всі яйця.
Додати в борошно половину чайної ложки розпушувача. Просіяти один-два рази, перевірити, що весь цукор розчинився масляно-яєчній суміші. Додавати борошно по ложці в суміш.
Родзинки залити окропом на 5 хвилин. Злити воду, а родзинки засипати двома ложками борошна та перемішати. Додати родзинки в тісто.
Взяти форми, змастити їх маслом вершковим і підпилити борошном. Розкласти тісто по формах, гострим ножем зробити вздовж кексів насічку – розріз не повинен опливти.
Розігріти духовку до 170°С, відправити у неї форми приблизно на 55 хвилин (час залежить від розмірів форм та духовки). Скоринка у готових кексів повинна бути з усіх боків рівномірно коричневою, сухуватою.
Залишити кекси остигати в формах. Повністю остиглі кекси вийняти з форм, посипати цукровою пудрою й можна смакувати.
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