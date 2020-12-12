Смачна шарлотка - ідеальний десерт для чаювання.

Шарлотка - це один з найпоширеніших в Україні домашніх десертів. Оригінальна шарлотка у Франції та Німеччині готується з розмоченого в маслі білого хліба з шаром яблук, проте на початку XIX була придумана російська шарлотка з печива і баварського крему. А в сучасній Україні та Росії шарлотка відома як бісквіт з нарізаними яблуками. І хоча з французьким оригіналом вона має мало спільного, її смак це не псує.

Шарлотка в мультиварці без молока

Яйце куряче - 4 шт.

Цукор - 0,5 склянки.

Борошно пшеничне - 1 стакан.

Розпушувач - 1 ч. л.

Кориця - 0,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Яблуко - 500 г.

Яйця збити міксером з цукром і сіллю до пишної піни, викласти в миску. Додати розпушувач для тіста, борошно, сіль, цукор і корицю. Замісити тісто консистенції густої сметани. Яблука очистити від шкірки, видалити насіння. Одне яблуко нарізати тонкими часточками, інші кубиком. Нарізані кубиком яблука покласти в тісто.

Чашу мультиварки змастити вершковим маслом і присипати цукром, щоб яблука карамелізувалися. Викласти тісто в чашу і рівномірно розподілити. Зверху прикрасити часточками яблук. Випікати 60 хвилин в режимі "Випічка", періодично перевіряючи на готовність. Після приготування відкрити кришку мультиварки і дозволити пирогу постояти 5 хвилин.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова