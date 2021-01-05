Пісні, запашні, солодкі або з часничком – кожен може знайти в такому різноманітті щось собі до смаку.

Різдвяний стіл багатий на різноманітні смаколики, основне місце серед яких займає кутя. Складно також уявити святкову трапезу без пампухів (пампушок).

Пампухи – традиційна страва на різдвяні свята, котру люблять як дорослі, так і діти. Пухкі, запашні, з варенням, з вишнями, з маком чи пісні, солодкі або з часничком – кожен може знайти в такому різноманітті щось собі до смаку.

Пампушки з часником

Для тіста

Борошно пшеничне - 5 ст.

Молоко (тепле) - 400 мл

Масло вершкове (розтоплене) - 100 г

Яйця курячі - 2 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Дріжджі (сухі, активні) - 11 г

Сіль - 1 ч. л.

Олія - 2 ст. л.

Для соусу

Сіль - 1 ч. л.

Олія - 2 ст. л.

Часник

Для змазування

Яйце куряче -1 шт.

Молоко закип'ятити. Масло розтопити і додати в молоко. Добре розмішати.

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У молочну суміш влити яйця. Додати олію.

Сухі дріжджі змішати з борошном. Замісити тісто, як на оладки. Коли підійде, додати решту борошна і дати підійти ще раз.

Тим часом зробити соус. Молодий зелений часник двічі пропустити через м'ясорубку, додати сіль та олію. Все добре перемішати.

Коли тісто підійде, сформувати пампушки. Змастити яйцем. Відправити випікати при температурі 180°С упродовж 35-40 хвилин.

Ще гарячими щедро змастити пампушки часниковим соусом.

Пампушки на кефірі

Борошно пшеничне - 350 - 400 г

Кефір - 200 мл

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Дріжджі сухі - 1 ч. л.

Для соусу

Рослинна олія - 1 ст. л.

Вода - 1 ст. л.

Сіль - 0,25 ч. л.

Часник - 3 зубчики

Петрушка - 3 гілочки

Теплий кефір налити в глибоку миску, додати цукор та сухі дріжджі. Перемішати і залишити при кімнатній температурі на 10-15 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Додати сіль та олію, ретельно все перемішати. Потім ввести просіяне борошно.

Замісити дріжджове тісто, щоб не приставало до рук. Викласти тісто у миску, змащену тонким шаром олії, накрити кухонним рушником і залишити в теплі на 1-1,5 години.

Коли тісто збільшиться в об'ємі, обім’яти його і розділити на 12 рівних частин. З кожного шматочка скачати круглу заготовку і викласти у жароміцну форму. Форму можна змастити маслом або ж вистелити пергаментом. Накрити її рушником і залишити булочки в теплому місці на 15 хвилин. Потім відправити їх у розігріту до 180°С духовку.

Випікати пампушки до золотистого кольору, близько 35-40 хвилин.

Тим часом розчинити у воді сіль. Додати олію, вичавлений через прес часник та дрібно нарізану петрушку. Ретельно все перемішати. Гарячі пампушки перекласти в глибоку ємність і відразу ж полити цим соусом.

Пампушки запашні

Борошно - 1 кг

Яєчні жовтки - 7 шт.

Цукор - 100 г

Дріжджі - 50 г

Масло - 100 г

Сіль - 1 ч. л.

Цедра апельсина - 2 ст. л.

Ванільний цукор - 4 ст. л.

Коньяк - 2 ст. л.

Цукрова пудра - 50 г

Олія - 1 л

Для начинки

Джем (абрикосовий або яблучний) - 6 ст. л.

або Мак - 200 г

Розтерти дріжджі з цукром, додати підігріте молоко і 5 ст. л борошна. Покласти на 25-30 хвилин у тепле місце.

Відділити жовтки від білків.

До опари додати цедру апельсина, сіль, ванільний цукор, коньяк, просіяне борошно й замісити тісто. Додати масло та вимішувати, поки тісто не стане м’яким. Покласти у холодильник на 2 години.

Для макової начинки. Залити мак окропом і варити на маленькому вогні близько 5 хвилин. Зняти з вогню, накрити мак рушничком та покласти в тепле місце на 10-15 хвилин.

Розкачати тісто завтовшки 1 см. Склянкою видавити кружечки, на кожен покласти по чайній ложечці начинки (маку або джему). Сформувати пампушки.

Довести олію до кипіння й опустити туди пампушки. Смажити до золотистої скоринки. Після цього покласти пампушки на паперовий рушничок, щоб забрати залишки олії. Перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою або полити джемом.

Різдвяні пончики

Борошно пшеничне - 8-9 ст.

Молоко - 1 л

Жовток яєчний - 7 шт.

Маргарин - 1 пачка

Цукор - 2,5 ст.

Дріжджі (свіжі) - 100 г

Горілка - 1 ст. л.

Соняшникова олія - 3 ст.л. + 0,5 л - для смаження

Сіль

Мак - 1,5 ст.

Горіхи волоські - 0,5 ст.

Спершу слід приготувати начинку. Для цього перетерти вручну мак з 1,5 склянками цукру. Горіхи перемолоти в блендері та додати до маку з цукром.

Просіяти 3 склянки борошна. Закип'ятити молоко, розтопити маргарин.

Дріжджі трішки посипати цукром і покласти в тепле місце.

У підготовлене борошно налити кип'ячене молоко та добре розмішати, щоб не було грудочок.

Жовтки збити з 1 склянкою цукру. До яєць додати розтоплений маргарин, 3 столові ложки соняшникової олії, сіль, горілку та дріжджі.

Всю цю масу з'єднати із завареним борошном і, потроху додаючи решту борошна, замісити тісто. Воно не повинно бути дуже густим. Залишити тісто підходити приблизно на 1,5 години.

Коли тісто підійшло, відрізати від нього шматок, сформувати ковбаску і нарізати її на шматочки. Зробити коржики, викласти у центр начинку і сформувати пончики.

Викласти пончики на дошку, посипану борошном, щоб підійшли.

Розігріти олію і смажити в ній пончики. Коли трохи охолонуть, посипати їх цукровою пудрою.

Сирні пончики

Борошно - 3 ст.

Сир свіжий - 750 г

Яйця - 5 шт.

Цукор - 0,5 ст.

Сода - 5 г

Цукор ванільний - 5 г

Олія - 2 ст.

Пудра цукрова - 1 ст.

Свіжий сир добре протерти, щоб не було грудок. Додати борошно, яйця, цукор, питну соду та ванільний цукор, замісити тісто.

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З приготованого тіста сформувати кульки діаметром 3-3,5 см й обсмажити в добре розігрітій олії до утворення золотистої скоринки.

Перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою.

Готові сирні пончики подавати гарячими і поливати сметаною або розтопленим вершковим маслом, посипавши цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН