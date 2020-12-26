Такий салатик гарно підходить як для повсякденного столу, так і для святкового.

Крабовий салат – яскравий, соковитий і неймовірно смачний! Він став одним із улюблених компонентів на будь-якому святкуванні, зокрема й на новорічному столі.

Салат із крабовим м'ясом має приголомшливий смак, але він обійдеться в копієчку. Тому зазвичай у багатьох рецептах такого салату замість м'яса краба використовують крабові палички.

Салат із крабовими паличками й кукурудзою

Крабові палички - 200 г

Рис - 200 г

Курячі яйця - 2 шт.

Кукурудза консервована - 70 г

Огірки - 1 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Сіль - за смаком

Рис найкраще брати довгозернистий. Добре промити, залити водою у пропорції 1 склянка рису на 3 склянки води. Покласти на вогонь, довести до кипіння, зменшити вогонь до середнього.

Читайте такожСалат "Олів’є" на Новий рік – класичний та оригінальні рецептиПід час варіння рис кілька разів перемішувати. Коли води залишиться мало, вимкнути вогонь і залишити рис під кришкою. Перемішати його й дати охолонути.

Зварити яйця. Злити воду злити, залити натомість відразу крижаною водою й залишити на час. Остиглі яйця, очистити і дрібно нарізати ножем.

Свіжий огірок помити й нарізати ножем дрібними кубиками. Крабові палички нарізати шматочками або кубиками.

Всі інгредієнти помістити у салатник, посолити за смаком і заправити майонезом. Усе перемішати. Дати салату охолонути й просочитися в холодильнику.

Салат з крабовими паличками і куркою

Крабові палички - 200 г

Філе куряче - 200 г

Картопля (невелика) - 2 шт.

Огірки мариновані (невеликі) - 2 шт.

Цибуля ріпчаста (невелика) - 1 шт.

Яйце куряче - 3 шт.

Майонез - за смаком

Сіль - за смаком

Кріп - 1 пучок

Крабові палички та мариновані огірки порізати дрібними кубиками.

Зварити яйця, порізати кубиками. Відварити у підсоленій воді куряче філе, й також порізати кубиками.

Ріпчасту цибулю порізати дрібними кубиками.

Картоплю відварити у підсоленій воді, порізати дрібними кубиками.

Нашаткувати свіжу зелень кропу.

Всі інгредієнти для салату додати в миску. Посолити за смаком, додати подрібнену зелень. Заправити салат майонезом і прикрасити на власний смак.

Салат із горбушею і крабовими паличками

Крабові палички - 5 шт.

Яйце куряче - 2 шт.

Консерви рибні (горбуша) - 1 банка

Морква - 1 шт.

Маслини - 10 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Кріп, петрушка

Моркву відварити до стану Al dente, потім натерти на дрібній "корейській" тертці.

Крабові палички порізати дрібними кубиками. Маслини порізати дрібними шматочками.

Консервовану горбушу порізати або розчавити виделкою на дрібні шматочки.

Яйця відварити, відокремити білки від жовтків. Білки натерти на тертці соломкою.

Для зручності виїмки салату дно та краї миски можна покрити харчовою плівкою. На дно миски викласти білкову соломку, на поверхні зробити майонезну сіточку.

Додати натерту "корейській" тертці морквяну соломку. Зробити майонезну сіточку. Далі додати подрібнену горбушу. Знову – майонезна сіточка.

Потім викласти шар порізаних маслин. Зробити майонезну сіточку. Далі додати шар порізаних крабових паличок. Знову – майонезну сіточку.

Миску перевернути на плоске блюдо. Поверхню салату посипати натертим на тертці яєчним жовтком, покрити сіточкою з майонезу, посипати кропом. Можна прикрасити салат відвареними перепелиними яйцями й гілочками петрушки.

Салат із крабовим м’ясом й авокадо

Крабове м’ясо - 200 г

Авокадо - 200 г

Помідори - 200 г

Огірки - 200 г

Цибуля червона - 60 г

Лайми - 30 г

Кінза, коріандр - 10 г

Сіль - за смаком

Червону цибулю очистити, нарізати маленькими кубиками. Помити й обсушити за допомогою паперових рушників помідори та огірок, нарізати їх кубиками.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиПомити й обсушити кінзу, потім її дрібно порубати. Нарізати кубиками крабове м'ясо та авокадо.

Покласти у салатник кубики цибулі, додати нарізані огірки та помідори. Далі викласти крабове м'ясо й авокадо, додати нарубану кінзу, посолити і все дуже акуратно перемішати. Полити салат лимонним соком і можна подавати салат до столу.

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Автор: УНІАН