Смачні млинці з грибною начинкою урізноманітнюють ваш масляний стіл.

8 березня в Україні розпочнеться Масляний тиждень, який славиться традицією вживання млинців. Масляні млинці повинні бути тонкими, м'якими і рум'яними. Ці ласощі можуть мати як солодку, так і солону начинку. Найпопулярнішим вегетаріанським варіантом начинки для млинців є гриби.

Фаршировані млинці з грибами

Борошно - 280 г.

Молоко - 650 мл.

Яйця - 2 шт.

Сіль - 0.5 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Для начинки:

Гриби - 600 г.

Цибуля - 2 шт.

Сіль - 1 ч. л.

Чорний мелений перець - 0.5 ч. л.

Рослинна олія - 130 г.

Масло вершкове для змазування млинчиків.

У миску міксера розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль і цукор, 350 мл молока, 280 грамів борошна, перемішуємо. Замішуємо тісто, поступово вливаючи молоко, що залишилося. Для начинки дрібно нарізати цибулю, гриби нарізати пластинами. У глибокій каструлі обсмажити цибулю до прозорості.

У каструлю до цибулі додаємо гриби і смажимо до готовності приблизно 10 хвилин. Солимо, перчимо. Тісто для млинців проціджуємо, додаємо в нього дві ложки олії і смажимо тонкі млинці. Змащувати сковороду маслом потрібно тільки перед першим млинцем. Готові млинці змащуємо маслом, викладаємо начинку і загортаємо в рулет.

Млинці з начинкою з грибів і сиру

Борошно - 3 ст.

Молоко - 2 ст.

Яйця - 2 шт.

Вода - 2.5 ст.

Цукор - 1 ст.

Дріжджі - 25 г.

Сіль - 1 ч. л.

Печериці - 700 г.

Твердий сир - 300 г.

Часник - 2 зубч.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Майонез - 50 г.

Дріжджі розчинити в невеликій кількості молока. Збиваємо яйця, додаємо молоко, воду і поступово додаємо просіяне борошно. Перемішати інгредієнти, щоб не було грудочок. Потім додати цукор, сіль, дріжджі, добре перемішати. Залишити тісто на годину. Смажимо млинці на великій сковороді.

Для начинки печериці дрібно нарізаємо, обсмажуємо 10 хвилин, охолоджуємо. Сир натерти на крупній тертці, часник дрібно ріжемо. Все змішуємо і заправляємо 4-5 ложками майонезу. Фаршируємо гриби смачною начинкою і подаємо до столу гарячими.

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Автор: Катерина Пулатова