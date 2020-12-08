Запечена в ароматному соусі або маринаді рибка – це неймовірно смачно!

Запікання риби в духовці – один із найпростіших і найсмачніших варіантів її приготування. Така риба не просто дуже смачна, вона ще й зберігає більше корисних якостей.

Найчастіше рибу запікають у духовці з картоплею або іншими овочами. До того ж рибу можна використовувати будь-яку, як і різний набір овочів. Також часто рибку запікають у ароматному соусі або маринаді.

Риба в йогуртовому соусі

Велика риба - 1,5 кг

Йогурт натуральний густий - 150 г

Зелень - пучок

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Чебрець сушений - 0,5 ч. л.

Зіра мелена - 0,5 ч. л.

Сир твердий - 100 г

Рослинна олія без запаху - 1 ч. л.

Рибу потрібно обробити, видалити нутрощі та луску, промити гарненько водою всередині й зовні, порізати.

Читайте такожСоковита свиняча рулька: як приготувати апетитну стравуЗ йогурту, солі та спецій слід приготувати соус. Для цього з'єднати перемелені спеції з сіллю та йогуртом, покласти дрібно порізану зелень і перемішати.

Покласти рибу в глибоку миску, додати соус.

Добре все перемішати, затягнути плівкою миску або накрити кришкою і покласти в холодильник на 1,5-2 години.

Увімкнути духовку на 200°С прогріватися. Змастити форму рослинною олією або застелити пергаментом і змастити зверху, покласти рибу, полити зверху соусом і відправити у духовку на 30 хвилин.

Тим часом натерти сир на великій тертці. Коли риба буде готова, посипати її сиром і залишити ще на 2-3 хвилини в духовці. Подавати рибу гарячою з овочами.

Запечена горбуша по-італійськи

Філе горбуші на шкірі - 300 г

Цибуля - 1 шт.

Помідор - 1 шт.

Лимон - за смаком

Лимонний сік - 1 ст. л.

Спеції для риби - на смак

Сіль морська - за смаком

Прованські трави - 1 ч. л.

Пармезан - 1 ст. л.

Олія оливкова - 1 ст. л.

Соєвий соус (за бажанням) - 1 ст. л.

Часник - 1-2 зубчики

З помідорів зняти шкірку і нарізати скибочками. Так само нарізати цибулю. Лимон нарізати тонкими кільцями, а часник – дрібними шматочками.

Рибу промити, очистити. Посолити морською сіллю, посипати прованськими травами, спеціями для риби, полити лимонним соком. Залишити маринуватися на кілька хвилин.

Підготувати шматок фольги, склавши її в три шари. Змастити фольгу оливковою олією й викласти мариновану рибу шкірою вниз. Полити рибу соєвим соусом.

Посипати рубаним часником. Зверху викласти півкільця цибулі, потім півкільця лимона. За потреби овочі злегка підсолити.

Далі розкласти зверху скибочки помідор.

Сіль та перець додати за смаком. Скласти фольгу у вигляді човника, залишивши відкритим трохи верху. Відправити запікати рибу в розігріту до 180°С духовку на 15 хвилин.

Через 10 хвилин дістати рибу з духовки і посипати тертим пармезаном. Повернути її в духовку до розплавлення сиру. Подавати рибу по-італійськи можна прямо в фользі з будь-яким гарніром.

Лосось у духовці, запечений у фользі

Лосось (філе на шкірі) - 400 г

Лимони - 25 г

Лайми - 25 г

Мед - 1 ч. л.

Вершкове масло - 40 г

Сіль, перець гострий мелений - за смаком

Часник - 0,5 зубчика

Філе лосося вимити й висушити паперовими рушниками. Якщо риба заморожена, то її слід розморожувати на нижній полиці холодильника впродовж ночі.

Форму для запікання застелити фольгою (блискуча сторона має бути всередині, матова – зовні) з припусками на закривання. Лимон і лайм нарізати тонкими кільцями. Рівномірно розподілити цитруси на фользі та посипати сіллю.

Викласти рибу шкірою вниз у форму поверх цитрусів. Посолити й поперчити за смаком.

Для маринаду розтопити вершкове масло. Додати рідкий мед. Натерти в маринад часник на дрібній тертці. Полити маринадом рибу.

Загорнути фольгу догори і защипнути краї. Запікати лосось упродовж 20 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180⁰С духовці. За 5 хвилин до готовності ввімкнути режим "Гриль".

Риба під кисло-солодким соусом

Скумбрія - 2 шт.

Помідор - 3 шт.

Солодке яблуко - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Сіль - за смаком

Коріандр мелений - 1-2 пучки

Імбир мелений - 1-2 пучки

Майоран - 1-2 пучки

Рослинна олія - 3-4 ст. л.

Вода - 100 мл

Рибу вимити, видалити голову та нутрощі, порізати на шматочки або залишити цілою. Посолити й загорнути в фольгу. Відправити у духовку на 35 хвилин за температури 200°С.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравОчищену цибулю порізати півкільцями, з томатів зняти шкірку і порізати великими кубиками. У яблук видалити серцевину та шкірку, порізати тонкими шматочками. Очищений часник просто розчавити ножем або порубати невеликими шматочками.

На сковороду налити олії, скласти всі овочі та відправити на середній вогонь обсмажувати. У процесі влити води і протушкувати до м'якості. У готовий соус додати дрібку солі, спеції й довести до кипіння. Зняти соус з вогню. Залишити в такому вигляді або за бажанням подрібнити блендером.

Тим часом приготувалася риба. Дістати її з духовки й обережно розгорнути фольгу. Розкласти рибу по тарілочках і щедро полити кисло-солодким соусом. Подавати страву гарячою.

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Автор: УНІАН