Така рибка буде окрасою як повсякденного, так і святкового столу.

Скумбрія – дуже смачна та ароматна риба, яка має апетитний вигляд у приготованому вигляді. Особливо смачно виходить скумбрія, запечена в духовці. Така рибка буде доречною як на повсякденному столі, так і на різних святкуваннях.

Скумбрія, фарширована овочами

Скумбрія велика - 2 шт.

Перець болгарський - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Квасоля стручкова - 1 ст.

Спеції - за смаком

Сіль - за смаком

Рослинна олія - 2-3 ст. л.

У скумбрії відрізати голову, видалити нутрощі й промити водою. Овочі очистити, порізати кубиками. Розморожувати квасолю або інші заморожені овочі не потрібно.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиРозігріти на сковороді олію, викласти овочі й обсмажувати до готовності, помішуючи періодично. Наприкінці посолити та поперчити.

У риби видалити хребет і кісточки. Посолити, поперчити, посипати улюбленими спеціями, за бажанням можна збризнути лимонним соком.

По центру кожної тушки покласти овочі. Скласти рибку, так щоб начинка залишилася всередині. Змастити зовні рослинною олією. Загорніть у папір, потім у фольгу.

Запікати скумбрію при 200°С упродовж 25-30 хвилин. Потім обережно відкрити і зарум’янити під грилем упродовж 10 хвилин.

Запечена скумбрія шматочками

Скумбрія (свіжа або заморожена) - 1 шт.

Цибуля - 2 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Кетчуп - 3 ст. л.

Сіль - за смаком

Цибулю очистити від лушпиння й обполоснути в холодній воді. Якщо риба заморожена, то її слід заздалегідь дістати з холодильника і дати розморозитися за кімнатної температури.

Від риби відрізати голову і видалити нутрощі. Промити її у воді й трохи промокнути паперовими рушниками, щоб видалити надлишки вологи. Потім очищену рибу нарізати на шматочки.

Змішати майонез із кетчупом і замаринувати в ньому нарізану рибу. За своїм смаком додати трохи солі. Залишити рибу на 1 годину, щоб вона трохи замаринувалася.

Очищену цибулю розрізати навпіл і кожну половинку нарізати півкільцями.

Для запікання підготувати форму з кераміки, скла або металу. Викласти в неї шматочки риби. Між ними розкласти нарізану цибулю. Верх риби і цибулю змастити залишками маринаду.

Відправити форму з рибою в духовку, розігріту до 200°С, орієнтовно на 30 хвилин. Готову страву вийняти з духовки й подавати до столу в гарячому вигляді.

Скумбрія у вині

Скумбрія - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Помідор - 1-2 шт.

Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.

Лимон - 2 скибочки

Вино біле сухе - 60 мл

Вода - 80 мл

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибулю та моркву очистити, помити та нарізати кільцями або півкільцями. Помідор нарізати шматочками. Також 2 кружечки лимона розрізати навпіл.

Рибу помити, почистити, нарізати порційно. Овочі покласти в форму для запікання, посолити за смаком і перемішати.

Зверху викласти рибу, посолити й поперчити за смаком. Між шматочками риби розкласти шматочки лимона. Влити у форму вино і воду. Відправити запікатися в розігріту до 180°С духовку на 25-30 хвилин.

Скумбрія в сметані та гірчиці у духовці

Скумбрія - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Соєвий соус - 1 ст. л.

Гірчиця - 1,5 ч. л.

Сіль і перець - за смаком

Приправа для риби - 1 ч. л.

Цибулю та моркву очистити, помити.

Розрізати черево скумбрії, видалити всі нутрощі та зябра. Рибу помити під слабким струменем води, злегка обсушити серветками. Посипати тушку зовні й усередині сіллю, перцем і приправою для риби. Залишити її хвилин на 10 маринуватися.

Читайте такожСоковитий та ароматний стейк зі свинини: як приготувати апетитне м’ясоНарізати цибулю півкільцями, а моркву кружечками. Викласти овочі на дно форми. Перекласти скумбрію в деко з овочами. За потреби її можна порізати на порції.

У глибокій піалі змішати сметану середньої жирності, смачну солодку гірчицю та соєвий соус до однорідного стану.

Полити приготованим сметанно-гірчичним соусом скумбрію. Відправити форму з рибою в попередньо розігріту до 200°С духовку на 25-30 хвилин. На дно налити трохи води.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН