Запечена куряча грудинка виходить м'якою й соковитою.

Запечена в духовці куряча грудинка виходить смачною, апетитною та святковою стравою. Таке м'ясо має ніжний смак і приємний аромат. Воно прикрасить собою будь-який стіл і задовольнить найвибагливіші смаки гостей.

Соковита куряча грудинка в духовці

Філе курячої грудки - 250 г

Масло вершкове - 15 г

Олія для смаження - 2 ст. л.

Для маринаду

Олія - 2 ст. л.

Соус соєвий - 2 ст. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Перець чорний мелений - 1/4 ч. л.

Каррі - 1/3 ч. л.

Часник сушений мелений - 0,5 ч. л.

Приготування маринаду. Змішати олію, соєвий соус, сіль та спеції. Опустити в маринад підготовлену курячу грудинку. Маринувати її щонайменше 20-30 хвилин.

Читайте такожСоковита шинка зі свинини: як приготувати апетитну закускуДістати грудинку з маринаду, добре обсушити паперовими рушниками.

Обсмажити грудинку на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки. Якщо бажаєте отримати дієтичне м'ясо, то обсмажувати її не потрібно.

Далі курячу грудинку запікати у фользі, зі шматочком вершкового масла, 20-25 хвилин при температурі 200°С. Готову грудинку краще залишити в фользі мінімум на 5-10 хвилин або ж до повного охолодження.

Куряча грудинка, запечена у вершках

Куряче філе - 2 шт.

Вершки (22%) - 400 мл

Прованські трави - 1 ч. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Оливкова олія - 1 ст. л.

Курячі грудинки потрібно натерти сіллю та перцем.

Вершки вилити у ківш з сіллю і прованськими травами, довести до кипіння.

Викласти курячі грудинки в змащену оливковою олією форму. Залити киплячими вершками і відправити запікатися при температурі 200°С на 30 хвилин.

Трохи остудити готові грудинки у формі й можна подавати до столу.

Куряча грудинка "під шубою" в духовці

Курячі грудинки (філе) - 1,5 кг

Помідори - 2-3 шт.

Перець солодкий - 1 шт.

Часник - 5-6 зубчиків

Твердий сир - близько 250 г (100 г у начинку і 150 для посипання)

Борошно - 1 ст.

Майонез - 6-7 ст. л.

Гірчиця - 2 ч. л.

Зелень свіжа (кріп, петрушка, зелена цибуля) - за смаком

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Приправи для м'яса - за смаком

Олія - для смаження

Розділити курячі грудинки на порційні шматочки товщиною 1-1,5 см. Кожен посолити, поперчити та посипати приправою. Злегка відбити молотком.

Читайте такожСоковитий ескалоп зі свинини: як приготувати апетитне м’ясоВідбите філе обваляти в борошні з двох боків.

У сковороді розігріти олію й обсмажити грудинки до легкого золотистого кольору.

Помідори та перець нарізати дрібними кубиками. Зелень порубати ножем. У підготовлені овочі з зеленню вичавити часник.

Додати половину натертого на великій тертці сиру.

Посолити за смаком, додати гірчицю та майонез, перемішати.

Викласти куряче філе на лист, застелений пергаментним папером. Зверху кожного шматочка філе розподілити овочеву шубку, й рясно посипати тертим сиром.

Запікати курячі грудинки в духовці, розігрітій до 200°С, упродовж 15-20 хвилин, щоб сир розплавився та підрум'янився.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН