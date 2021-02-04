Чебурек готується з баранячого фаршу.

Кримськотатарська страва чебурек дуже полюбилася багатьом українцям за свою ситність, багатий аромат і хрустке тісто. Своїм рецептом чебурека поділився відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, власник ресторанів "Тавернетта", "Дача" і мережі кафе "Компот". Він також розповів, як правильно їсти чебуреки: "Правильно їсти чебурек – велике мистецтво. Потрібно тримати чебурек вертикально, так, щоб сік залишався всередині, і з кожним укусом відпивати трохи". Повне відео з приготуванням дивіться по посиланню.

Рецепт дачних чебуреків від Сави Лібкіна

70 мл оливкової олії

1 л рафінованої соняшникової олії

Зелень

Кріп, кінза, петрушка

Для фаршу:

600 г зачищеної м'якоті задньої ніжки ягняти;

100 г внутрішнього жиру або курдючного сала ягняти;

120 г ріпчастої цибулі;

50 мл холодної води;

сіль і перець смаку.

Для тіста:

1 кг борошна вищого сорту

300 мл газованої води

50 мл оливкової олії

солі

Для фаршу з ніжки ягняти ретельно очищаємо м'якоть від жилок і плівок. Виходить приблизно 600 г м'яса. М'ясо порубати сокиркою до стану фаршу. Окремо нарізаємо дрібними кубиками трохи курдючного або внутрішнього баранячого жиру. Ріпчасту цибулю натерти на тертці. Змішати сало і м'ясо з цибулею, долити трохи холодної води, посолити і поперчити. Інші спеції додавати не потрібно. Готовий фарш кладемо в нульову камеру холодильника на 30-40 хвилин, поки займаємося тістом.

Читайте такожХрусткі рибні палички-простий рецепт ніжної риби в паніровціДля тіста беремо охолоджену газовану воду, трохи оливкової олії, сіль і борошно вищого сорту. Замісити круте тісто і розділити на шматочки по 80 г, скачати в кульки. Залишити кульки з тіста на 30 хвилин під рушником. Потім кожну кульку розгортаємо до товщини паперового листа, змащуємо пензликом з оливковою олією і складаємо вчетверо. Потім знову розгортаємо і складаємо. Відкласти на 5 хвилин і ще раз розкатати тісто у формі кола до товщини листа.

На половину кола рівним шаром розподіляємо 70 г фаршу, відступивши 1 см від краю. Накриваємо фарш другою половинкою тіста і ретельно і акуратно притискаємо краї. На сковороді розігріти рафіновану соняшникову олію до температури приблизно 120 °C. Обсмажуємо чебуреки на середньому вогні до золотистого кольору і подаємо з кінзою.

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Автор: Катерина Пулатова