Ющенко пропонує провести експертизу записів Мельниченка за свій рахунок

Київ. 25 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Як повідомляє прес-служба Президента України, метою проекту є забезпечення фінансування заходів зі встановлення автентичності записів розмов, які було зроблено колишнім майором Державної служби охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ у кабінеті Президента України Леоніда КУЧМИ.

Проектом закону пропонується збільшити обсяг бюджетних призначень Генеральній прокуратурі на 150 тис. грн. за рахунок зменшення на відповідну суму бюджетних призначень Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Візити Президента України за кордон».

Представлятиме зазначений проект закону під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента у Кабінеті Міністрів України Олександр ШЛАПАК.