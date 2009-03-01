Український консул у Польщі: справа Ірини Фрис може дати прецедент

Справа громадянки України Ірини ФРИС, яка оскаржує в суді дії польських прикордонників, може створити прецедент, завдяки якому українці в майбутньому зможуть ефективніше відстоювати свої права у суперечках з прикордонною службою.

Таку думку УНІАН висловив український консул в Кракові Олег ФІНОГЕНОВ.

За його словами, польські прикордонники щомісяця затримують десятки українців, які інформують консульство про невідповідне ставлення до них прикордонників.

«До нас надходить час від часу інформація про таку поведінку прикордонників», - сказав консул.

Представник консульства у Кракові, яке відповідає за 5 із 16 областей Польщі, сказав, що більшість затриманих українців не оскаржувало дії прикордонників, а тому справа викладачки Львівського університету І.ФРИС набуло значного розголосу.

Консул не став коментувати, чи може ця справа сприяти зменшенню випадків невідповідного ставлення польських прикордонників до українців.

«Наскільки вплине на практику прикордонного контролю важко сказати, але очевидно, що воно створить механізм розгляду подібних скарг», - сказав він.

О.ФІНОГЕНОВ додав, що Лужицький відділ прикордонної служби повідомив Генеральне Консульство в Кракові про затримання І.ФРИС вранці 8, а не 7 січня, коли вона була затримана.

«Вони мали б невідкладно повідомити», - сказав консул, додавши, що лист-повідомлення про затримання датовано 7-м січня.

Як повідомляв УНІАН, І.ФРИС подала до суду за перевищення службових повноважень на працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі, які затримали її за нібито в’їзд до країни без відповідної візи.

Вона заявляє, що прикордонники протримали її ніч у камері, не надавши документального підтвердження правомірності затримання, тиснули на неї, аби вона підписала протокол затримання, в якому визнає свою вину, та припускались непристойних жартів і образливих слів по відношенню до неї.