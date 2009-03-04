В справі «транзитного газу» СБУ не порушила законодавства

Служба безпеки України не порушила жодних норм законодавства України при розслідуванні справи щодо транзитного газу «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради в.о. голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

«Ми не порушили жодної статті Кримінального і Кримінально-Процесуального кодексів”, - підкреслив він, додавши, що «всі процесуальні дії по відкриттю кримінальної справи нами абсолютно чітко виконані».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що СБУ працює в режимі «щоденного спілкування» з Генеральною прокуратурою і узгоджує з нею «кожен свій крок».

Він зазначив, що кримінальну справу порушено за ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу - привласнення чужого майна.

В той же час «митник затриманий по іншій статті Кримінального кодексу, пов’язаній із службовим злочином, і на підставі цього він і є затриманий», сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що йдеться про транзитний газ, «який продано підприємством «Газпром» Росії компанії «РосУкрЕнерго», починаючи з 2006 по 2008 рік».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив на тому, що «зміна режиму транзиту, згідно Митного кодексу, посадових інструкцій митного органу, а також постанови уряду, можлива виключно за рішенням власника і за згодою митного органу». «Якщо цього не було, то це вже є посадовий злочин», - підкреслив він.

Звертаючись до народних депутатів України, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що ВР, приймаючи закони, наголошувала на рівності всіх форм власності, тому дивною є позиція, коли вважають, що захист однієї форми власності є важливішим, ніж іншої.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 2 березня порушила кримінальну справу за фактом заволодіння посадовими особами НАК “Нафтогаз України” за попередньою змовою групою осіб 6,3 млрд. кубометрів транзитного природного газу на суму понад 7,4 млрд. грн.

3 березня у ході розслідування кримінальної справи відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства було затримано співучасника злочину - заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці.

Також в СБУ зазначали, що ще 28 січня 2009 року направили офіційне застереження до Енергетичної регіональної митниці України та Кабінету міністрів з вимогою не допустити незаконних дій стосовно обсягів газу, які знаходяться під митним контролем та заявлені у митному режимі як «транзит».