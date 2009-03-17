Ющенко прилаштував Огризка в РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Володимира ОГРИЗКА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі Президента від 17 березня 2009 року № 163/2009, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.