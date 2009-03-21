В Україні є передумови силового розвитку подій - Луценко

Економічна криза, акції протесту, погіршення криміногенної ситуації й реваншизм політиків створюють в Україні умови для можливого силового розвитку подій.

Про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (738) від 21-27 березня 2009 року.

«Симбіоз економічної кризи, акцій протестів, погіршення криміногенної ситуації та реваншистських настроїв політиків, які розпочали президентську кампанію, — наявний. Насправді це і є передумова силового варіанта», — сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, одним з можливих способів почати реалізацію силового варіанту є усунення від влади глави уряду та ключових міністрів за допомогою рішення Ради національної безпеки ат оборони з подальшим введенням прямого президентського правління.

«У повітрі давно витає якесь рішення РНБО, яким буде відсторонено від влади прем’єра і ключових міністрів. Зокрема й ЛУЦЕНКА. Як наслідок — надзвичайний стан і пряме президентське правління. Все це планується штучно накласти на масові протести, які можуть охопити всю країну», — заявив міністр.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, реалізувати подібні плани можна тільки шляхом усунення його з посади.

«Такі плани справді існують. Але здійснені вони можуть бути виключно незаконним шляхом. Реалізувати їх можливо тільки захопивши посаду міністра МВС. Саме тому я так заважаю пану БАЛОЗІ та його оточенню», — зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.