Україні не загружує силовий варіант-СБУ

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО впевнений, що в Україні немає передумов для реалізації силового сценарію розвитку подій.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (738) від 21-27 березня 2009 року.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, розмови про можливість силового розвитку подій є спробами політиків маніпулювати своїми виборцями.

«Жодного силового сценарію в Україні не буде. Ще 2007 року, коли було дуже складно, Президент заявив, що в Україні все відбуватиметься тільки демократичним шляхом. Ігри з делегітимізацією влади слід забути, бо Захід хоче бачити нас прогнозованими», — упевнений керівник Служби безпеки.

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, жодних реальних передумов для нелегітимного застосування силових структур не існує, а саму можливість силового сценарію намагаються використати політики для маніпуляції виборцями.

«Те ж саме можу сказати й про передумови силового варіанта, які ви так посилено намагаєтеся відшукати. На законодавчому рівні їх немає. На рівні взаємодії силових структур і спецслужб теж немає. На рівні політиків? То це їхні проблеми. Їхня відповідальність. Мішура. Ідуть банальні маніпуляції для того, щоб впливати на нас із вами», — констатував голова СБУ.

При цьому він упевнений, що навіть у разі введення в країні надзвичайного стану працівники СБУ не виконуватимуть будь-яких протизаконних наказів.

«У законі про СБУ чітко передбачено, що жодного незаконного наказу мої підлеглі не повинні виконувати. Тому, якщо навіть мені й спаде на думку виявити суперпильність або ще щось у вигляді надзвичайщини, то хлопці мають право не виконувати мого наказу, якщо він незаконний. І вони про це добре знають», — підкреслив керівник СБУ.