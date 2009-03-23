Пірати, які захопили два судна з громадянами України, не висувають вимог

Сомалійські пірати, які захопили два судна – 19 березня «Титан» та 22 лютого «Saldanha», до складу екіпажів яких входить по одному громадянину України, - ще й досі не висунули жодних вимог щодо звільнення кораблів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Натомість, за його словами, компанія-оператор судна «Saldanha» висунула піратам вимогу щоденно надавати триразовий телефонний зв’язок з капітаном, оскільки останнім часом пірати не завжди надавали можливість переговорити з ним про ситуацію на судні. За інформацією МЗС, на цю вимогу вже є реакція – пірати погодилися забезпечити зв’язок з капітаном.

Ситуація на судні «Титан» задовільна, жодних змін не відбувається, судно в даний час прямує до узбережжя Сомалі.

Як запевнив В.КИРИЛИЧ, обидві справи перебувають на постійному контролі в МЗС та Посольстві України в Греції. За його словами, українські дипломати підтримують постійні контакти з компаніями-операторами суден та здійснюють постійний моніторинг ситуації довкола захоплених суден.

Як повідомляв УНІАН, судно „Saldanha” було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє румунів та один громадянин України.

Торговельне судно “Титан” було захоплене піратами19 березня в Аденській затоці. Серед 24 членів екіпажу захопленого торговельного судна „Титан” є один громадянин України.

Обидва судна належать грецьким компаніям.