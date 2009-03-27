У ГПУ не виключають апеляції на рішення суду щодо розмитнення газу

У Генеральній прокуратурі не виключають подання апеляції на рішення Шевченківського районного суду Києва, який скасував постанову СБУ про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння посадовими особами НАК «Нафтогаз України» 6,3 млрд. кубометрів транзитного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні журналістам.

«Тому ми зараз вивчимо цю ситуацію. Якщо будуть підстави, то ми будемо відповідно реагувати: я не виключаю, що буде подана апеляція. Ми вивчимо рішення суду, заслухаємо позицію прокурора», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

Виконувач обов`язків голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи стосовно посадовців “Нафтогазу” в Шевченківському райсуді столиці, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою.

24 березня Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконними окремі дії Служби безпеки України та відмінив постанову СБУ про порушення ще вказаної кримінальної справи.