Призначення виборів Президента на 25 жовтня є неконституційним – Ющенко

Рішення Верховної Ради про призначення виборів Президента на 25 жовтня є неконституційним і політично вмотивованим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив під час прес-конференції у Миргороді.

«Це рішення незаконне, це рішення неконституційне, це рішення політичне. Ті гравці, які його ініціювали, і далі продовжують свою гру, що заключається не в тому, щоб законним шляхом рухати країну, а в тому, щоб 47 мільйонів змушувати дивитися крізь партійну доцільність - як облаштовувати країну, в тому числі українську владу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він розуміє, чому деякі політики керуються такою мотивацією.

«Деяким вигідно мати вибори навіть не в жовтні, бо до жовтня вони все програють, а сьогодні ввечері, будь-якою ціною, бо це їхня персональна доцільність. Тому я як Президент хочу сказати твердо і ясно: вибори в Україні будуть проведені у строки, передбачені Конституцією України», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК не виключила, що Президент звернеться до Конституційного Суду щодо рішення Верховної Ради про призначення виборів глави держави на 25 жовтня 2009 року.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст. 103 Конституції України, чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України.