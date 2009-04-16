Президент не може висловлювати недовіру Куніцину - суд

Окружний адміністративний суд Криму скасував і визнав незаконним пункт постанови Верховної Ради України від 16 січня поточного року, в якому Президенту України пропонувалося реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергієві КУНІЦИНУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації, на думку С.КУНІЦИНА, «справедливість перемогла, а політична підлість покарана».

Він заявив: «Всі останні провокаційні повідомлення на певних інтернет-сайтах, мовляв, «КУНІЦИНА відправлять у відставку» - це відгомін судового рішення. Ну не вгамується хтось ніяк. І так не вийшло, і так. Заявляю: і не вийде у вас нічого. Працював, працюю і працюватиму в Севастополі».

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2008 року було створено парламентську Тимчасову слідчу комісію на чолі з народним депутатом Іваном ВЕРНИДУБОВИМ. Її завданням було з`ясування обставин порушень Конституції та законодавства Севастопольської МДА і міською радою, іншими органами виконавчої влади в питаннях земельних відносин.

Попередні висновки голова комісії оголосив у парламенті 16 січня 2009 року. У результаті Верховна Рада прийняла постанову про попередній звіт комісії, в якому, зокрема, запропонувала Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ, а також вирішила передати матеріали розслідування у правоохоронні органи.

Наприкінці січня С.КУНІЦИН подав до Окружного адміністративного суду Криму позов «Про визнання недійсним правового акту індивідуальної дії» до Верховної Ради України. У позовній заяві міститься вимога визнати незаконною і скасувати постанову парламенту від 16 січня про попередній звіт ТСК щодо діяльності Севастопольської міськдержадміністрації.

«Я подав позови: один - на рішення парламенту, другий - про захист честі та гідності - вже на пана ВЕРНИДУБОВА», – сказав С.КУНІЦИН.