Суд повернув у власність держави 27 гектарів землі на Київщині

На Київщині суд повернув у власність держави понад 27 гектарів землі у водоохоронній зоні Канівського водосховища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Київським міжобласним апеляційним господарським судом задоволено позов Бориспільського міжрайонного прокурора до громадської організації «Об’єднання громадян «Краєвид» та Бориспільської райдержадміністрації про визнання недійсним договору оренди зазначеної земельної ділянки та повернув її державі.

Рішення суду першої інстанції скасовано.