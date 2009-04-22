Президент помилував 34 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 34 засуджених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на Службу з питань помилування, при цьому задоволено 82 клопотання громадян та народних депутатів України.

У числі помилуваних 11 жінок і 23 чоловіки. Із них - 23 молодого віку, 1 похилого віку, 1 інвалід, 1 потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 2 багатодітні та інші.

Президентом України з початку 2009 року підписано 4 укази про помилування 208 осіб. З них 99 засудженим основну міру покарання скорочено, від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено 109 засуджених.