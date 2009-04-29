Суд почав розгляд апеляції на вирок стосовно Бориса Пенчука
Сторони висловлювали думки
Сьогодні Апеляційний суд Донецької області почав розгляд апеляції керівника фонду «Антикорупція», видавця книги «Донецька мафія» Бориса ПЕНЧУКА та його адвокатів на вирок Ворошиловського райсуду Донецька від 2 березня 2009 року. Відповідно до цього вироку Б.ПЕНЧУКА засуджений за вимагання, а також за відомо неправдиве повідомлення про здійснення злочину до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у суді зачитав вирок Ворошиловського райсуду Донецька, оголосив суть скарги адвокатів засудженого, а потім запропонував сторонам процесу висловити свої думки.
У своєму виступі перед судом адвокати Б.ПЕНЧУКА Олександр ПЛАХОТНЮК і Володимир МОІСЕЄНКО заявили, що Ворошиловський райсуд під час розгляду справи Б.ПЕНЧУКА ігнорував думку захисту, а сам вирок «повторює текст обвинувального висновку». «Я інакше як твором на вільну тему вирок Ворошиловського районного суду назвати не можу, і для цього є всі підстави», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.
На думку адвокатів, районний суд не навів доказів вини їхнього підзахисного, з 40 свідків у справі безпосередньо в суді було допитано тільки трьох, не було допитано в суді самого потерпілого Бориса КОЛЕСНІКОВА, а інші порушення процесуального характеру свідчать про «упередженість суду». Адвокати переконані, що суд першої інстанції «і не збирався розбиратися в тонкощах цієї кримінальної справи», вирок стосовно їхнього підзахисного не має законної сили, має бути скасовано, а самого Б.ПЕНЧУКА має бути звільнено з-під варти. При цьому адвокати попросили Апеляційний суд звернути на їхні докази «хоч якусь увагу».
Сам Б.ПЕНЧУК заявив, що він «жодних злочинів не скоював», і «це помилка суду, яку потрібно виправляти».
Своєю чергою представник звинувачення прокурор Володимир МІНЕНКОВ і представник потерпілого Олександр РУЦИНСЬКИЙ заявили, що судом першої інстанції вину Б.ПЕНЧУКА повністю доведено, вирок є законним, міра покарання обгрунтована. «Я вважаю, що апеляція засудженого та його захисниками не має під собою жодних підстав», - наголосив В.МІНЕНКОВ.
Потім під час коротких судових дебатів сторони ще раз повторили свої докази.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2009 року Ворошиловський районний суд Донецька засудив видавця книги «Донецька мафія» Б.ПЕНЧУКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Б.ПЕНЧУКА було засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст. 189 ч.4 - «Вимагання», яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна та за ст. 383 ч.2 – «Завідомо помилкове повідомлення про здійснення злочину», яка передбачає обмеження свободи на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст. 189 ч.4 засуджений отримав 8 років позбавлення волі, за ст. 382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, таким чином підсумковий термін - 8 років. Крім того, суд ухвалив стягти з Б.ПЕНЧУКА більш як 6 тис. грн. за проведені під час слідства експертизи.
Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник донецького торгового центру «Білий лебідь», звинуватив Бориса КОЛЕСНІКОВА, на той момент голови Донецької облради, у тому, що той вимагав у нього акції «Білого лебедя». В результаті на Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці він провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено з-під варти, і кримінальна справа стосовно нього була закрита “через відсутність складу злочину». Пізніше, у квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКОВІ було висунено Генпрокуратурою, а в жовтні 2008 року його справу з обвинувальним висновком було передано у Ворошиловській районний суд Донецька.