Мін’юст виносить на обговорення законопроект про роздержавлення ЗМІ

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект було розроблено Міністерством юстиції та доопрацьовано за підсумками численних консультацій з громадськістю, територіальними громадами та профільними державними органами, що тривали з 2006 року.

Законодавчий акт розроблено на виконання зобов‘язань Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка закликала українські органи влади розпочати роздержавлення друкованих ЗМІ, заснованих органами державної влади та місцевого самоврядування.

Завданнями проекту є обмежити вплив органів державної влади та органів місцевого самоврядування на друковані засоби масової інформації, звести до мінімуму їх використання з метою маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян, а також забезпечити соціальні гарантії журналістам реформованих державних та комунальних друкованих ЗМІ. Передбачається, що реалізація закону “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” забезпечуватиме створення в Україні економічно незалежних друкованих ЗМІ, належних умов їх діяльності, що сприятиме покращенню інформаційного забезпечення громадян.

Законопроект передбачає два етапи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій: підготовчий (2010-2011 роки) та основний (2012-2013 роки). Проектом закону визначено способи реформування друкованих ЗМІ, порядок прийняття рішення про їх реформування, а також особливості управління майном редакцій державних і комунальних друкованих засобів масової інформації у процесі їх реформування тощо.

Майбутній закон визначає гарантії державної підтримки реформованим друкованим ЗМІ місцевої сфери розповсюдження. Зокрема, встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду приміщень державної або комунальної форми власності; адресну підтримку, друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження; надання редакціям реформованих друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на укладення договорів на висвітлення діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Фінансове забезпечення Програми надання державної підтримки реформування друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження пропонується здійснювати у межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади у державному бюджеті на відповідний рік. За попередніми розрахунками, для виконання Програми орієнтовно необхідно 138,73 млн. грн., у тому числі на реформування друкованих ЗМІ на підготовчому етапі (2010-2011 роки) необхідні кошти у сумі 8,67 млн. грн.; на основному етапі (2012-2013 роки) – у сумі 130,06 млн. грн.