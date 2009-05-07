У Києві розпочався референдум щодо недовіри Черновецькому

У Шевченківському районі столиці сьогодні, 7 травня, розпочали роботу 105 виборчих дільниць для проведення місцевого референдуму щодо недовіри нинішньому столичному голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській районній держадміністрації, з 7 по 16 травня виборчі дільниці працюватимуть в режимі чергування: в будні дні - з 13.00 до 20.00, у вихідні дні – з 10.00 по 18.00, 9 травня – з 10.00 до 14.00.

17 травня, у день проведення референдуму, виборчі дільниці працюватимуть з 7.00 до 20.00. Кожен мешканець зможе прийти на свою дільницю, пред’явити паспорт громадянина України, де буде відмітка про реєстрацію у Шевченківському районі та отримати бюлетень.

Киянам пропонують відповісти на три запитання: „Чи підтримуєте Ви проведення Київського міського референдуму щодо висловлення недовіри меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ?”; „Чи підтримуєте Ви ініціативи столичної влади щодо запровадження платної медицини?”, „Чи підтримуєте Ви підвищення вартості комунальних послуг для населення без надання гарантій підвищення їх якості?”.

Голова Шевченківського району Віктор ПИЛИПИШИН переконаний, що кияни мають висловити свою думку на референдумі, бо ”тільки вони здатні врятувати столицю, оскільки громада є джерелом влади”.

“Кияни мають повне право усунути непрофесійну владу”, - наголосив В.ПИЛИПИШИН.

За словами голови району, референдум покаже, чи влаштовує людей ситуація, яка склалася в Києві. За його словами, Київ сьогодні “з вини мера став банкрутом, містом-заручником і втратив рештки свого унікального історичного обличчя”.

“Настав час задуматись, яке місто ми залишимо нашим дітям і чи матиме воно взагалі якісь перспективи?”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Шевченківська районна рада створила робочу групу з напрацювання пропозицій щодо місцевого референдуму щодо недовіри столичному градоначальнику. Крім того, районні депутати окремим рішенням висловили недовіру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Того ж дня Київський БЮТ повідомив, що ініціюватиме розгляд питання про висловлення недовіри міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на сесіях всіх районних у місті Києві рад.

3 березня депутати Святошинського району столиці підтримали ініціативу депутатів Шевченківської райради щодо проведення загальноміського референдуму з питання висловлення недовіри Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії Святошинської районної у місті Києві ради.