Парламенту пропонують забракувати президентський законопроект

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони вважає за недоцільне розглядати президентський законопроект щодо чисельності Збройних Сил України на 2009-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що даний проект закону був поданий Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 24 квітня, хоча мав надійти до парламенту ще у грудні минулого року.

Згідно із законопроектом, Президент пропонує затвердити чисельність Збройних Сил станом на 31 грудня 2009 року в кількості 200 тис. осіб, у тому числі 150 тис. військовослужбовців; на 31 грудня 2010 року – 212 тис., у тому числі 162 тис. військовослужбовців.

За словами А.ГРИЦЕНКА, фактично йдеться про збільшення чисельності Збройних Сил. При цьому голова комітету нагадав, що на сьогодні цей законопроект суперечить Державній програмі розвитку Збройних Сил до 2012 року, яка передбачає скорочення чисельності Збройних Сил.

Крім того, за словами А.ГРИЦЕНКА, на сьогодні відсутні кошти для фінансування існуючої чисельності Збройних Сил. «За цих умов йти на збільшення чисельності без збільшення фінансування є безвідповідальним», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що комітет пропонує змінити назву законопроекту і затвердити чисельність ЗСУ лише на 2009 рік у розмірі 191 тисяча осіб. Він пояснив це тим, що наступного року буде обраний новий Президент, і він має сам визначитись, якою він бачить українську армію.