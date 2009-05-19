ВР розійшлася: створено чотири ТСК

Верховна Рада України утворила парламентську Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин смерті народного депутата України IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даної постанови проголосували 194 народних депутати із 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 11 народних депутатів України. Головою ТСК обрано депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА, а його заступником - депутата від Партії регіонів Ганну ГЕРМАН. Комісія працюватиме впродовж року, а звіт буде заслуханий впродовж 6 місяців.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, головний акціонер і співзасновник телеканалу «Інтер» І.Плужников помер 22 червня 2005 року в Німеччині від гострого інфекційного гепатиту.

За офіційною інформацією, І.Плужников володів 71% акцій телеканалу «Інтер». Незабаром вдова І.Плужникова Світлана продала 61% компанії нинішньому першому заступнику голови Служби безпеки України В.ХОРОШКОВСЬКОМУ. Згідно з розслідуванням деяких ЗМІ, угоду про продаж каналу було укладено 19 квітня 2005 року, а активні дії щодо зміни власності «Інтера» збіглися з раптовою хворобою і смертю І.Плужникова. Політики, зокрема Володимир СІВКОВИЧ (Партія регіонів), зверталися до СБУ та Генпрокуратури з вимогою розслідувати обставини смерті І.Плужникова, пов`язуючи його смерть з нібито невдалою угодою з продажу контрольного пакету акцій «Інтера».

4 квітня 2009 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що МВС проситиме Генпрокуратуру порушити кримінальну справу за фактом підробки документів на право власності акцій, переданих від І.Плужникова іншим особам.

Також, 19 травня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 376 із 442 народних депутатів, зареєстрованих сьогодні в сесійній залі.

Дана комісія має здійснити перевірку дотримання законодавства при проведення тендерних процедур, підготовки техніко-економічного обґрунтування та проекту реконструкції, здійснення оплати товарів, робіт і послуг, придбаних для реконструкції стадіону за рахунок субвенції з державного бюджету.

Головою цієї ТСК обрано Равіля САФІУЛЛІНА (Партія регіонів), а заступником - Володимира ФІЛЕНКА (БЮТ). Дана комісія, згідно з постановою, діятиме три місяці. Звіт цієї комісії парламент має заслухати не пізніше двомісячного терміну з дня прийняття постанови.

Крім того, 19 травня Верховна Рада України створила дві Тимчасові слідчі комісії з питань розслідування обставин інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який мав місце 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення першої постанови, внесеної народним депутатом від БЮТ Ігорем ВОРОТНЮКОМ, проголосували 214 народних депутатів із 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Комісія повинна надати українському суспільству достовірну інформацію щодо розслідування обставин даного інциденту. До складу комісії включено 9 народних депутатів України. Головою ТСК обрано депутата від фракції БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА, а його заступником - депутата від фракції Партії регіонів Леоніда КОЖАРУ. Термін діяльності комісії встановлено 3 місяці.

Крім того, парламент ухвалив постанову щодо створення аналогічної ТСК, внесену депутатом від фракції Партії регіонів Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ. За проголосували 205 народних депутатів із 442, зареєстрованих в сесійній залі. Цю комісію очолив депутат від фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що під час обговорення даних проектів постанови в сесійній залі депутати так і не дійшли згоди щодо того, хто очолюватиме цю комісію. Голова ВР Володимир ЛИТВИН закликав дійти згоди, однак жодна зі сторін не пішла на поступки. Після такого голосування В.ЛИТВИН зауважив, що ситуація “доведена до абсурду”.