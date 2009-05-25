Мінпраці ініціює виплату соцдопомоги з 8 дня після реєстрації у центрах зайнятості

13:58, 25 травня 2009
Право
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Кабмін підтримує. Залишилась ВР

Міністерство праці і соціальної політики України ініціює виплати соціальної допомоги з безробіття звільненим за згодою сторін з 8-го дня після реєстрації у центрах зайнятості, а не з 91-го.

Як наголошується у повідомленні прес-служби міністерства, дана пропозиція була підтримана Кабінетом міністрів України на засіданні 23 травня, зокрема про внесення змін до Закону України „Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Наприкінці 2008 р. у даний закон були внесені зміни, згідно з якими допомога звільненим за згодою сторін призначалася не з 8-го дня після реєстрації у центрах зайнятості, як було до цього, а з 91-го. Рішенням Конституційного суду від 28 квітня 2009 р. дана норма визнана неконституційною.

Конституція України не допускає звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод громадян при ухваленні нових законів або внесенні змін до діючих законів. Тому КС визнав такими, що відповідають Конституції положення п. 9 ст. 1, ч. 3 ст. 23 Закону «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

За словами міністра праці Людмили ДЕНІСОВОЇ, за 3 місяців 2009 р., поки діяла дана норма, кількість зареєстрованих у центрах зайнятості громадян, які були звільнені за згодою сторін, становила майже 112 тис. осіб, або майже 40% від загальної кількості зареєстрованих безробітних.

Раніше у Мінпраці повідомляли, що там поки ще не вирішили, чи буде виплачена соцдопомога зо безробіття звільненим за згодою сторін за час дії норми, що визнана неконституційною.

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