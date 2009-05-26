З роботодавців примусово стягнуто 60 млн. боргів по зарплатах

З початку 2009 року Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з підприємств та організацій у примусовому порядку за судовими рішеннями близько 57 млн. гривень заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами. Про це повідомив Міністр юстиції з посиланням на статистичні дані Мін‘юсту.

При цьому, за словами Міністра, якщо виходити з судових рішень, що надходять на примусове виконання до Мін‘юсту, промислові регіони – Донецька та Луганська області, є найбільш злісними боржниками по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами. На ці області припадає понад 41 відсоток рішень судів, які не виконуються добровільно, щодо стягнення зарплатних боргів.

Донецька область є також лідером за кількістю підприємств, які за виконавчими документами даної категорії є найбільшими боржниками. Це, зокрема, ДП «Укрвуглереструктуризація», ДВАТ «Шахта Рассвет», ДП «Артемвугілля», «Енерговугілля», ДП Шахта ім. Ю.А.Гагаріна, ДП «Макіїввугілля», ДП «ДВЕК», ЗАТ «Донбасмеханомонтаж», ДП «Шахтарськантрацит».

Крім того, найбільшими боржниками по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами є також:

підприємства Харківської області - ДП «Хімпром», ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», ДП «ХРЗ «Протон», ДП «ХПЗ ім. Т.Г.Шевченка», ВАТ «Куп’янський ливарний завод»;

підприємства Запорізької області - ЗДП «Радіоприлад», Бердянський завод «Скловолокно», ВАТ «Південдизельмаш»;

підприємства Львівської області - ДП «Львіввугілля», ВАТ «Галол», ТзОВ «Львівські автобусні заводи»;

підприємства Криму - ВАТ ФСК «Море», ДП «Феодосійський судомеханічний завод»;

а також підприємства Сумської, Житомирської областей та м.Києва – відповідно КП ШКЗ «Зірка», ВАТ «Льонтекс» та АТФ «Укргазбуд».

А найбільший борг по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами, який належить стягнути примусово за судовими рішеннями, належить Чорноморсько-Азовському виробничо-експлуатаційному управлінню морських шляхів (Одеська область). Станом на 1 квітня 2009 року це підприємство заборгувало своїм працівникам понад 10,5 млн. гривень.