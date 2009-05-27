Єхануров: Гриценко незаконно звільняв офіцерів

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що через «поспішну» кадрову політику свого попередника Анатолія ГРИЦЕНКА держбюджет втратив 215 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні журналістам.

Він повідомив, що за роки свого перебування на посаді глави оборонного відомства А.ГРИЦЕНКО звільнив із Збройних Сил 56 офіцерів.

Через це, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, до Міністерства оборони надійшло 15 судових рішень про відновлення офіцерів на службі.

«В результаті цих поспішних дій – зривання погонів, роботи на публіку, вийшло так, що вже 15 офіцерів відновлено на службі, а Міноборони з державного бюджету, а не за рахунок А.ГРИЦЕНКА, виплатило їм 215,4 тис. гривень відшкодування», - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.