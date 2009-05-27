Лише 29 місць торгівлі квасом у Києві працюють законно

На сьогодні в Києві підрозділами міської санітарно-епідеміологічної служби погоджено лише 29 місць для організації торгівлі квасом у весняно-літній період 2009 року.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської СЕС.

У службі зазначають, що відпуск квасу хлібного «Український» з ВАТ “Київський завод безалкогольних напоїв (КЗБН) «Росинка» у бочки-цистерни розпочато з 10 травня. Розпорядженнями районних держадміністрацій у поточному році були затверджені дислокації мережі дрібно-роздрібної торгівлі безалкогольними, прохолоджувальними напоями у весняно-літній період 2009 року, а саме: у Солом`янському - 70 точок; Шевченківському – 34; Дніпровському – 80; Подільському – 95; Голосіївському – 49. Із Оболонської, Деснянської, Святошинської, Печерської та Дарницької райадміністрацій такі розпорядження до санепідслужби не надходили.

Разом з тим, як інформує міська СЕС, станом на 26 травня районними санепідстанціями погоджено місця розташування торгових точок з реалізації квасу із бочок: у Дніпровському районі - 5 точок; Шевченківському - 11; Голосіївському - 8 та Оболонському - 5.

Також столична СЕС повідомляє, що її фахівцями була проведена рейдова перевірка торгових точок з реалізації напою невідомого походження (квасу) на вулицях міста. В результаті здійснених досліджень по бактеріологічних показниках 14-ти проб квасу відхилення від нормативної документації було виявлено у 4-х пробах. По фізико-хімічним показникам із досліджених 5-ти проб відхилення від нормативної документації не виявлено.

За встановлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності було притягнуто чотирьох суб`єктів підприємницької діяльності. Постановами головних державних санлікарів районів тимчасово заборонена експлуатація 8-ми бочок-цистерн з реалізації квасу: 2 - у Подільському районі; 6 - у Оболонському. До суб’єктів підприємницької діяльності було застосовано фінансових санкцій на суму 300 грн.

Відповідно до даних Київської міської СЕС, при проведені рейду було виявлено, зокрема, несанкціоновану торгівлю квасом: у Дарницькому районі – на 23 точках; Печерському – 1; Святошинському – 11, а також стихійну торгівлю по реалізації квасу на 6-ти торгових точках в Оболонському районі.

Як інформують в санепідслужбі, для ліквідації місць торгівлі, в тому числі і несанкціонованої торгівлі квасом, у Голосіївському районі Києва діє пересувна бригада з перевірки стихійних місць торгівлі, в тому числі і квасом, із залученням фахівців райдержадміністрації, міліції, санепідслужби. Для зберігання бочок із квасом невідомого походження виділений штрафмайданчик КП «Голосієвоблагоустрій».