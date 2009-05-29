Київська міліція за посилення покарання за незаконну трансплантацію і торгівлю дітьми

Начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві Віталій ЯРЕМА виступає за посилення покарання за злочини, пов`язані з трансплантацією органів, а також торгівлею дітьми.

Про це В.ЯРЕМА заявив сьогодні журналістам у Києві.

”Якщо йдеться про трансплантацію органів, торгівлю дітьми – відповідальність має бути найжорсткіша”, - сказав він.

При цьому начальник столичної міліції підкреслив, що кваліфікувати відповідальність необхідно відповідно до тяжкості наслідків злочину. ”Строк покарання для людей, які займаються трансплантацією органів, торгівлею дітьми, сексуальною експлуатацією дітей, має бути максимальним, аж до довічного ув’язнення”, - підкреслив В.ЯРЕМА.