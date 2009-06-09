Рада Європи не береться говорити про обсяги торгівлі людьми в Україні

Говорити про обсяги торгівлі людьми в Україні можна буде лише після її приєднання до відповідної Конвенції Ради Європи.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/191330) заявила заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод де БУР-БУКІКІО.

“Ми розробили Конвенцію проти торгівлі людьми з моніторинговим механізмом, який почав працювати лише кілька місяців тому. І мета такого незалежного механізму – зібрати дані на базі інформації, яку можна отримати, як тільки країна ратифікує конвенцію. На жаль, це поки не стосується України”, - сказала вона.

Заступник Генерального секретаря Ради Європи зазначила, що приєднання до конвенції, яку вже ратифікували 25 з 47-ми країн-членів Ради Європи, дало б Україні можливість ділитися з колегами інформацією щодо цього феномену та щодо шляхів боротьби з ним.

“Так сталося, що Україна є країною транзиту, призначення і походження. І вже наявність цих трьох кваліфікацій одночасно є достатнім підґрунтям для прискорення ратифікації Конвенції”, - сказала М. де БУР-БУКІКІО.

“Абсолютно ясно, що в Україні є жертви торгівлі людьми. І це дуже серйозне порушення прав людини, ви можете тільки уявити, що це означає, бути жертвою торгівлі людьми. Я би сказала, що навіть однієї жертви достатньо, щоб переходити до конкретних дій”, - додала заступник Генсека Ради Європи.

Вона також наголосила на тому, що ратифікація конвенції передбачає і ряд зобов’язань, в першу чергу, щодо жертв торгівлі людьми. Серед них - обов’язкове надання допомоги жертвам, обов’язковий 30-денний відновлювальний період та ряд інших, які мають бути впроваджені в національне законодавство і мати прямий ефект для жертв.