Жебрівська думає, що в неї стріляли «у стилі гарячих 90-х»

Генеральний директор київської фармацевтичної компанії «Фармак» Філя ЖЕБРІВСЬКА не знає, що могло стати причиною збройного нападу на неї, який стався позавчора біля її будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Когось підозрювати це, мабуть, не моя діяльність, я не працюю в правоохоронних органах. У мене немає фактів… Я не знаю, кому і для чого цей злочин був потрібен, але я впевнена, що в його основі не лежать особисті причини або образи», - сказала Ф.ЖЕБРІВСЬКА.

Водночас вона висловила думку, що причиною того, що сталося з нею, є «правовий нігілізм, який склався в Україні в останні роки, де шляхом сумнівних оборудок відбувався тіньовий перерозподіл власності”. Тепер, сказала Ф.ЖЕБРІВСЬКА, “з настанням загальносвітової кризи він вилився на вулиці міст та селищ у вигляді відверто бандитських проявів у стилі гарячих 90-х».

Відповідаючи на запитання журналістів, Ф.ЖЕБРІВСЬКА зазначила, що у неї ніколи не було охорони, і навіть після цього випадку вона не має наміру її наймати, оскільки веде «звичайний, вільний образ життя». Також вона відкинула те, що можливою причиною може бути незадоволення когось із монетарних акціонерів, як припускали деякі ЗМІ. «Мені комфортно з ними жити», - сказала в контексті цього Ф.ЖЕБРІВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, збройний напад на директора ВАТ «Фармак», 1950 року народження, стався вранці 9 червня біля її будинку.

Коли жінка виходила з подвір’я, щоб сісти в автомобіль, невідомий двічі вистрелив їй в спину і втік. Отримані нею рани не становлять загрози життю.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ст. 15 Кримінального кодексу України (замах на злочин).

Відпрацьовуються всі версії, спрямовані на розкриття злочину, серед яких службова діяльність потерпілої, зауважили в міліції.