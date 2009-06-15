У «Конституції Ющенка» знайшли купу граматичних помилок

Запропонований Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроект щодо змін Конституції необхідно доопрацювати, незважаючи на позитивний висновок Венеціанської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив журналістам голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Цей документ викликає багато запитань як за змістом, так і з точки зору - я буду вживати таке слово – “охайності” його підготовки. Що стосується висновків Венеціанської комісії, коли ми їх отримаємо, тоді, очевидно, можна буде розглядати це питання в комплексі. Будемо сподіватися, що цей документ до Верховної Ради України надійде», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, незважаючи на те, що висновки Венеціанської комісії мають рекомендаційний характер, вони зазвичай є об’єктивними і мають враховуватись під час практичної роботи над законопроектом. Як зауважив спікер, попередній досвід засвідчив, що неврахування рекомендацій Венеціанської комісії при розробці проектів змін до Конституції “призводить до ускладнень в нашому політичному житті”.

Коментуючи питання стосовно того, які саме зауваження з точки зору “охайності” викликає документ, голова ВР сказав: “Справа в тім, що з точки зору “охайності” я маю на увазі граматику, то один із філологів, вчитель за професією, червоним олівцем пройшовся по цьому проекту і потім передав його мені. Він (проект) був весь “червоний”. Це, до речі, до питання якості роботи, бо у нас довго запрягають, а потім в останній день починають їхати. І різні розділи, які готувалися різними людьми, потім механічно об’єднуються в єдине ціле, а звідси і отримуємо відповідну кондицію документу”.

Стосовно змісту пропозицій президентського законопроекту змін до Основного Закону, В.ЛИТВИН висловив думку, що багато з них є “дискутивними, особливо в частині двоплатного парламенту і, починаючи з того, що автори конституційних ініціатив не можуть забути себе, коли вони освячують той чи інший документ”.