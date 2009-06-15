Як звільнити Черновецького - у Мін'юсті кивають на КС

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК висловлюється за доцільність звернення до Конституційного Суду України щодо роз’яснень процедури звільнення голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи на прохання журналістів звернення Верховної Ради до Президента щодо звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Він зауважив, що на сьогодні в положеннях Конституції України міститься правова колізія. Зокрема, одне з положень Основного Закону передбачає, що процедура призначення голови КМДА регулюється законом «Про столицю», яким встановлено, що головою міськадміністрації може бути призначений лише обраний мер столиці, а іншим положенням Конституції передбачено, що Президент звільняє та призначає голів державних адміністрацій.

Саме тому М.ОНІЩУК вважає, що було б бажано отримати висновок Конституційного Суду з цього приводу.

Водночас, коментуючи безпосередньо саме звернення депутатів, М.ОНІЩУК підкреслив, що кожен орган влади має неухильно діяти лише в рамках тих повноважень, які віднесені до його компетенції. При цьому він нагадав, що рішення про звільнення голови КМДА належить виключно до компетенції Президента.

У свою чергу, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК зауважила, що, зважаючи на чинну норму закону «Про столицю», сьогодні можна говорити не стільки про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, скільки про усунення цілого ряду недоліків в роботі Київської державної міської адміністрації.

Вона нагадала про численні наради у Президента з цих питань, в тому числі й за участю підприємців столиці.

Разом із тим М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що на сьогодні в парламенті розглядається законопроект про розмежування посад мера та голови КМДА. М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що в разі ухвалення цього закону можна буде розглядати питання щодо доцільності або недоцільності звільнення голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховної Ради ухвалила постанову про звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів зловживань київською владою. За її ухвалення проголосували 228 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина. Із фракції Партії регіонів «за» проголосував один народний депутат.

З огляду на критичну ситуацію, що склалася у Києві, ВР звернулась до Президента України з пропозицією відсторонити від виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період діяльності ТСК та рекомендувала скасувати цілу низку його незаконних розпоряджень.

Крім того, 10 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон про внесення змін до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» (нова редакція).