Більшість громадян піддають сумніву бажання влади подолати корупцію

Більшість громадян України вважають, що органи влади всіх рівнів не мають бажання подолати корупцію в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати порівняльного аналізу досліджень стану корупції в Україні за 2007-2009 роки, які сьогодні оприлюднив на прес-конференції директор проекту «Гідна Україна», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Юхані ГРОСМАН.

Він, зокрема, звернув увагу на загальне зменшення довіри українців до органів влади всіх рівнів. При цьому, якщо в період із 2007 р. по 2008 р. істотних змін у цьому питанні не спостерігалося, то вже в 2009 р. відзначається суттєве зниження рівня довіри. Найбільшою довірою серед опитаних користуються лише місцеві органи влади, хоча їм тією чи іншою мірою довіряє тільки п`ята частина респондентів.

Згідно з дослідженням, найбільше зниження довіри населення відзначається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його Секретаріату - в 2007 р. йому довіряли 15,3%, в 2008 р. - 14,6%, а в 2009 р. – лише 4,7%. Значно скоротився рівень довіри українців до уряду – в 2007 р. - 16,4%, в 2008 р. - 18,1%, в 2009 р. - 6,7%. Фактично вдвічі зменшилася кількість людей, які зберегли довіру до Верховної Ради – у 2007 р. парламенту довіряли 10,8%, в 2008 році – 9%, а в 2009 р. – лише 4,2%.

На фоні суттєвого зменшення рівня довіри до центральної влади, більшість опитаних вважають відповідальними за боротьбу з корупцією в державі Президента України (68,8%, у 2007 р. 61,1%), Верховну Раду (48,8%, у 2007 р. 42,8%) та прем’єр-міністра і уряд (44,2%, у 2007 р. 38,2%). Таким чином, ВР випередила Кабмін в очікуваннях громадян щодо відповідних антикорупційних дій, що свідчить про низьку ефективність роботи уряду в цьому питанні.

Загалом, як свідчать результати дослідження, респонденти мало вірять в бажання влади подолати корупцію. В те, що Президент і його Секретаріат дійсно переймаються боротьбою з цим негативним явищем, упевнені лише 7,3% (у 2007 р. 20,9%, у 2008 р. 19,9%). Значно зменшилася віра в бажання уряду боротися з корупцією – 7,8% опитаних упевнені в серйозності його антикорупційних кроків (у 2007 р. 13,7%, у 2008 р. 21,1%). У бажання парламенту здолати корупцію вірять лише 5,7% (у 2007 р. 11,1%, у 2008 р. 12,2%).

Разом з тим, найбільше бажання боротися з корупцією опитані відчувають з боку місцевої влади – 12,8% (у 2007 р. 17,3%, у 2008 р. 14,4%).

Базове дослідження стану корупції в Україні проводилося в 2007 р., проміжне – в 2008 р. Дослідження завершилося опитуванням 19 лютого – 24 березня 2009 р. в усіх областях України, Автономній Республіці Крим та Києві за підтримки Київського міжнародного інституту соціології. За методом індивідуального особистого інтерв’ю було опитано 10 тис. 577 респондентів, старших 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1%. Дані дослідження репрезентативні для України в цілому, а також для кожного регіону, де проводилося опитування.