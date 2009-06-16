Національна телекомпанія України програла суд своїй співробітниці

Шевченківський районний суд Києва ухвалив стягнути з Національної телекомпанії України 10139 грн. 85 коп. на користь члена Київської незалежної медіа-профспілки Ірини ОПЕХИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки, І.ОПЕХА звернулася до суду через те, що адміністрація НТКУ протягом двох місяців після звільнення не видавала їй трудову книжку. Це було пов`язано з тим, що протягом цього часу І.ОПЕХА щодня виходила на роботу, оскільки мусила передати матеріальні цінності, які були закріплені за нею як за матеріально відповідальною особою. В результаті протягом двох місяців І.ОПЕХА не мала змоги влаштуватися на іншу роботу.

„Я із здивуванням дізналася, що на НТКУ не існує посадових інструкцій, - сказала представниця КНМП в суді Валентина ПРИБИЛЬСЬКА. - Це є кричущим порушенням закону. Взагалі у телекомпанії системно і систематично порушується законодавство, зокрема, Закон України „Про профспілки, їх гарантії та діяльність”. Співробітників звільняють без згоди профспілок – а це суперечить закону”.

КНМП підготувала ряд позовів до НТКУ, пов’язаних із незаконним звільненням своїх членів.