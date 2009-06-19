На сайті КМ з’явилася постанова про с касування платних послуг для студентів

Постанова Кабінету міністрів про скасування низки постанов уряду про запровадження платних послуг у вищих навчальних закладах опублікована на сайті Кабміну під номером № 603 від 5 червня.

Зокрема, документом скасовано постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня № 369 і від 7 травня - № 447.

Як повідомляв УНІАН, у травні й червні представники громадських студентських організацій не раз висловлювали свою незадоволеність через те, що незважаючи на публічні обіцянки прем`єр-міністра, уряд й досі не скасував платні послуги для студентів.