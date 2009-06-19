Громадськість Ніжина вимагає повернути мера Приходька

Громадськість Ніжина (Чернігівська область) просить Генеральну прокуратуру України скасувати постанову про відсторонення міського голови Ніжина Михайла ПРИХОДЬКА від посади. Про це йдеться у зверненні до Генеральної прокуратури України, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Звернення підписали близько 1200 жителів Ніжина, які вимагають врахувати громадську позицію при розгляді кримінальної справи щодо М.ПРИХОДЬКА та ”не допустити розправи над міським головою”.

У зверненні, зокрема, йдеться, що громада міста обирала М.ПРИХОДЬКА Ніжинським міським головою чотири рази поспіль, що свідчить про повагу та довіру з боку жителів міста до нього. Серед напрацювань міського голови за час керівництва містом представники громадськості називають: газифікацію вулиць і котелень Ніжина, ремонт доріг, спорудження шкіл, спортивних залів, будівництво театру, реконструкцію поліклініки та її відділень. За 15 років господарювання М.ПРИХОДЬКА Ніжин набув європейських ознак.

”Порушення кримінальної справи та намагання притягнути до кримінальної відповідальності є результатом боротьби опозиційних сил з метою зміщення М.ПРИХОДЬКА як принципового керівника органу місцевого самоврядування”, - сказано у зверненні.

Представники громадськості, які підписали документ, вважають, що звинувачення міського голови стали єдиним можливим методом боротьби з мером-господарником ”для вузького кола осіб, для яких міський голова був однією з перешкод у задоволенні особистих інтересів за рахунок громади”.

Крім того, фракція депутатів Народної партії у Ніжинській міській раді ситуацію з міським головою М.ПРИХОДЬКОМ оцінює як жахливе непорозуміння. У листі за підписами депутатів: В.В.ВЛАСЕНКА, В.О.ВОЩЕВСЬКОГО, В.М.ЯКУБИ, І.В.ПУЧКИ, О.А.МАТЮХІНА, І.В.КОРОСЬКА, наданому УНІАН, стверджується, що опоненти М.ПРИХОДЬКА поширюють проти нього неправдиву інформацію.

Так, у листі спростовується інформація щодо володіння М.ПРИХОДЬКОМ вісьмома квартирами у Києві. За інформацією слідчих органів, наданих Київським БТІ, вони належать іншим особам, що також мають прізвище Приходько. Позов у даній справі наразі перебуває у Ніжинському суді, засідання призначено на 22 червня. Депутати міськради сподіваються, що ”суд, приймаючи рішення відносно цієї справи, буде зважати лише на закон, а не політичні і особисті амбіції окремих громадян, дезінформацію зацікавлених структур”.

Як повідомляв УНІАН, Ніжинського міського голову М.ПРИХОДЬКА було затримано слідчими Генпрокуратури України за підозрою в одержанні хабара у грудні 2008 року. Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше вищеназваний орган порушував кримінальну справу проти міського голови за ознакою злочину ч.2, ст. 210 ККУ ”Придбання службового автомобіля для потреб міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 2002 р.”, яка розглядалась органами досудового слідства і двічі закривалась (серпень 2004 р. та вересень 2006 р.) на підставі відсутності складу злочину у діях посадових осіб міськвиконкому.