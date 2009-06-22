Зміни до Конституції потрібно внести до президентських виборів
Результати опитування
Більшість українців вважають конституційні зміни необхідними та підтримують їх внесення до Основного Закону до президентських виборів, щоб обираючи главу держави, громадяни України вже знали його повноваження.
Про це на прес-конференції в УНІАН на тему: ”Широка коаліція очима громадськості (результати соціологічного дослідження)” повідомив директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.
Зокрема, майже дві третини респондентів (60,2%) відповіли, що зміни до Конституції вносити доцільно. Частина опитаних вважають такі зміни непотрібними (17,2%), а значна частка респондентів не змогли визначитися з цього питання (22,6%).
Майже половина опитаних (44,4%) вважають, що змінювати Основний Закон потрібно до виборів Президента, 23% - після них, третина (32,6%) не змогли відповісти. Коли ж автори дослідження конкретизували питання: “Чи підтримали б Ви внесення змін до Конституції до президентських виборів, щоб обираючи Президента громадяни вже знали його повноваження?” показники дещо змінилися. “Так” відповіли 58% респондентів, “ні” - 14,7%, “важко відповісти” - 27,3%.
Дослідження також засвідчило негативне ставлення громадян до зміни повноважень чи термінів перебування при владі вже обраних Президента або Верховної Ради. Майже половина респондентів (47,4%) зазначили, що це неправильно. 23,6% вважають такі зміни можливими, а майже третина опитаних (29%) залишили це питання без відповіді.
Разом з тим, більшість українців (64%), як свідчать результати дослідження громадської думки, підтримують ідею прийняття нової Конституції чи змін до неї на всеукраїнському референдумі. І лише незначна частина респондентів (13,5%) не вважають конституційний референдум обов’язковим.
Соціологічне дослідження з метою виявити як громадяни України оцінюють спробу створення широкої коаліції за участю БЮТ і Партії регіонів проведене Національним інститутом стратегічних досліджень 12 - 16 червня. Опитування проводилося за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2008 респондентів у всіх областях України, АР Крим та Києві. Похибка вибірки становить 2,1%.