Луценко готовий вибачитися перед Колесніковим лише в одному випадку

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що готовий вибачитися перед народним депутатом від Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, якщо на те буде відповідне рішення Верховного Суду України, куди він звернувся з оскарженням ухвали суду попередньої інстанції.

Про це міністр заявив сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Я людина законослухняна. Є рішення суду. Якщо Верховний Суд України, з касаційним поданням куди я звернувся, підтвердить правоту ініціаторів цього шоу, я виконаю так, як вирішить суд, але після того, як це питання буде вирішено у Верховному Суді», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року у рамках кримінальної справи за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради України заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано виключно за кримінальні злочини і до політики його затримання немає жодного відношення.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено, при цьому суд взяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.

На початку червня 2009 року Київський апеляційний адміністративний суд зобов`язав Ю.ЛУЦЕНКА спростувати сказані ним з трибуни ВР слова про те, що Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до здирництва та інших злочинів.