Порушено справу проти начальника філії банку «Надра»

Прокуратура Франківського району міста Львова порушила кримінальну справу проти службових осіб однієї із львівських філій ВАТ КБ «Надра» за фактом привласнення чужого майна у великому розмірі та службової підробки, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Львівської області Мар‘яна ГАЙОВСЬКА, кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.4, 366 ч.2 КК України.

М.ГАЙОВСЬКА поінформувала, що під час досудового слідства у вказаній кримінальній справі було встановлено, що жителька міста Львова працюючи на посаді начальника одного із відділень ВАТ СКБ «Дністер» у період 2003 – 2006 років та на посаді начальника однієї із філії ВАТ КБ «Надра» у 2006 - 2008 роках, зловживаючи службовим становищем, займалася привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

«Зокрема, встановлено, що вказана працівниця з 2001 року, займаючись оформленням документів для відкриття депозитних рахунків для одного з клієнтів, в період з 2003 по 2008 рік, шляхом підробки підписів останнього на депозитних договорах, заявах про переказ та видачу готівки з його депозитних рахунків привласнила понад 520 тис. грн., 17 610 доларів США та 4 000 євро», - розповіла М.ГАЙОВСЬКА.

10 червня 2009 року прокуратура Франківського району міста Львова проти вказаної працівниці банку порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, як повідомила керівник прес-служби прокуратури області, під час досудового слідства з’ясувалось, що згадана працівниця банку, працюючи уже на посаді начальника одного із відділень філії ВАТ КБ «Надра» Львівського регіонального управління, маючи вільний доступ до банківських справ клієнтів та зберігаючи відповідно у себе копії паспортів клієнтів банку з їх зразками підписів, 17 листопада 2007 року підробила підпис клієнтки на квитанції про видачу готівки з депозитного рахунку потерпілої на суму 5 000 грн. Також встановлено, що обвинувачена в період з 23 січня 2007 року до 4 лютого 2008 року, шляхом підроблення підписів іншої клієнтки на квитанціях про видачу готівки з депозитного рахунку, привласнила грошові кошти останньої у сумі 30 000 доларів США.

22 червня 2009 року, працівниці банку слідчий прокуратури пред’явив звинувачення за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України та у відповідності до вимог ст. 115 КПК України її затримано, як підозрювану. На сьогодні суд вирішує питання про взяття її під варту.