У Національній юракадемії створили НДІ правознавства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про створення науково-дослідного інституту правознавства у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Текст указу “Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” оприлюднено на офіційному сайті галви держави.

Рішення прийнято враховуючи визначну роль Національної юридичної академії у розбудові української правової держави та з метою розширення наукової та інноваційної діяльності академії у проведенні наукових досліджень з актуальних проблем правознавства, законотворчості і порівняльного права, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики.

В.ЮЩЕНКО постановив, що Кабінет міністрів має забезпечити вирішення питання щодо створення нової науково-дослідної установи у поточному році.

Також уряд має розглянути в установленому порядку розглянути питання поетапного зменшення нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів кандидата і доктора наук на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника академії, встановлення для академії співвідношення «викладач - студент» один до п`яти.

Крім того, Кабмін повинен забезпечити фінансування щорічного стажування 30 науково-педагогічних і наукових працівників та 50 студентів і аспірантів академії у провідних закордонних навчально-наукових центрах, передбачивши у проектах закону про державний бюджет України на 2010 рік і наступні роки видатки у необхідних обсягах для зазначених цілей.

Урядовці також мають опрацювати та внести в установленому порядку пропозиції стосовно надання академії права приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів та вчених звань.

У свою чергу Міністерству освіти і науки України доручено сприяти впровадженню в юракадемії експериментальних навчальних планів і програм підготовки фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо.