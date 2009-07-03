В Закарпатській області новий керівник УСБУ
14:51, 03 липня 2009Право
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Вже очолював УСБУ у 2005-2006 роках
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив нового керівника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
Указом Президента від 3 липня 2009 року № 507/2009, текст якого розміщено на сайті глави держави, начальником УСБУ в Закарпатській області призначено Володимира РОКИТСЬКОГО.
Іншим указом від 3 липня 2009 року № 506/2009 В.ЮЩЕНКО звільнив з цієї посади Богдана ТИВОДАРА.
В.РОКИТСЬКИЙ вже очолював УСБУ в Закарпатській області у 2005-2006 роках.
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