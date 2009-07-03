В Закарпатській області новий керівник УСБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив нового керівника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Указом Президента від 3 липня 2009 року № 507/2009, текст якого розміщено на сайті глави держави, начальником УСБУ в Закарпатській області призначено Володимира РОКИТСЬКОГО.

Іншим указом від 3 липня 2009 року № 506/2009 В.ЮЩЕНКО звільнив з цієї посади Богдана ТИВОДАРА.

В.РОКИТСЬКИЙ вже очолював УСБУ в Закарпатській області у 2005-2006 роках.