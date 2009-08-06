Підприємці скаржаться на польське генконсульство у Львові

Підприємці нарікають на роботу генконсульства Польщі у Львові. Вони скаржаться на відмови у видачі віз і шахрайство довкола дипломатичної установи. Відповідні звернення комітет уже передав до генконсула.

Останнім часом до Комітету підприємців Львівщини надходять скарги від бізнесменів, що мають спільні українсько-польські підприємства, але їм відмовили у візі, розповів „Німецькій хвилі” голова комітету Ярослав Рущишин. За його словами, підприємцям справді стало складніше отримувати візи.

Нині є дві проблеми, вважає Рущишин: одна – це невмотивовані відмови, інша – продаж шахраями місць у черзі біля консульства. Аби дізнатися причини відмов, які підприємці вважають безпідставними, комітет розглядає можливість звернення до суду. Щодо шахраїв біля консульства, то бізнесмени мають намір звертатися до правоохоронців, аби ті вплинули на ситуацію.

Однак ніхто з підприємців жодного разу не звернувся зі скаргою про порушення його прав до представництва МЗС чи до обласної влади, каже керівник управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА Лев Захарчишин. А оскільки фактів не надано, то немає підстав апелювати до польської сторони зі звинуваченнями або з проханням врегулювати конфлікт, каже Лев Захарчишин.

Шахрайства біля консульства справді є, визнає чиновник і додає, що боротьба з цим явищем є прерогативою правоохоронців. Генконсульство Польщі вже неодноразово зверталося до міліції з проханням навести лад біля дипломатичної установи.